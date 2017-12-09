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АПЛ 2026/2027
Хаддерсфилд Таун - Брайтон
Хаддерсфилд Таун - Брайтон: обзор матча 09 декабря 2017
Хаддерсфилд Таун
09.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
12'
С. Мунье
43'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Брайтон
ГОЛ! 2:0!
С. Мунье
Пас отдал
Занка
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Мунье
Пас отдал
К. Шиндлер
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-3-1-2
1
Лоссль
15
Лев
25
Занка
26
Шиндлер
2
Смит
6
Хогг
13
Муй
10
Инс
10
Качунга
9
Мунье
23
Куанер
4-4-2
13
Райан
5
Данк
25
Даффи
2
Бруно
29
Зуттнер
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
18
Скелотто
39
Мюррэй
37
Браун
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Брайтон
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
7
Солли Мач
ПВ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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