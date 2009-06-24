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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Салют
Краснодар - Салют: обзор матча 24 июня 2009
Краснодар
24.06.2009, среда, 19:30
Россия. Первый дивизион, 17 тур
2 : 0
Завершен
Салют
56'
Рикардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Салют
+4
Желтая карточка
Р. Сурнев
Замена
️️️️
И. Жирный
Желтая карточка
С. Цуканов
Замена
️️️️
С. Соколов
Замена
️️️️
И. Ермаков
Замена
️️️️
А. Отюцкий
Замена
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
️️️️
В. Татарчук
Желтая карточка
Е. Калешин
ГОЛ! 1:0!
Рикардо
Замена
️️️️
А. Порошин
Замена
️️️️
И. Герасимов
Желтая карточка
А. Отюцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Рикардо
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
22
Иван Герасимов
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
0
Игорь Ермаков
ЦП
7
Максим Шевченко
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
0
Евгений Шелютов
ЦФ
0
Андрей Порошин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
3-2-2-3
31
Пчелинцев
4
Коваленко
39
Цуканов
24
Мирошниченко
15
Калешин
2
Соколов
39
Рикардо
50
Татарчук
13
Дорожкин
27
Олейник
22
Герасимов
4-4-2
16
Котов
25
Жирный
13
Марков
4
Отюцкий
17
Старков
7
Шевченко
2
Сурнев
7
Бекетов
0
Ермаков
0
Порошин
0
Шелютов
Остались в запасе
Краснодар
Салют
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Краснодар - Салют
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
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