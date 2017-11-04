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Саутгемптон - Бернли
Саутгемптон - Бернли: обзор матча 04 ноября 2017
Саутгемптон
04.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
81'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Бернли
81'
ГОЛ! 0:1!
С. Воукс
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-3-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
4
ван Дейк
21
Соареш
27
Редмонд
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Тадич
17
Буфал
11
Габбиадини
3-5-1-1
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
7
Гудмундссон
29
Хендрик
16
Дефур
3
Уорд
11
Брэди
4
Корк
9
Вуд
Остались в запасе
Саутгемптон
Бернли
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Саутгемптон - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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