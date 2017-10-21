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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Лестер
Суонси - Лестер: обзор матча 21 октября 2017
Суонси
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
56'
Э. Моусон
25'
Ф. Фернандес (АГ)
49'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Лестер
87'
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
Замена
У. Раутледж
️️️️
Р. Саншеш
78'
68'
Замена
Э. Кинг
️️️️
С. Оказаки
Замена
Н. Дайер
️️️️
Л. Нарсинг
56'
ГОЛ! 1:2!
Э. Моусон
Пас отдал
Ж. Айю
56'
49'
ГОЛ! 0:2!
С. Оказаки
Пас отдал
Р. Марез
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Л. Бриттон
46'
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Фернандес
15'
Желтая карточка
К. Фукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Майкл Эплтон
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Самуэль Клукас
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-1-2-3
22
Фабиански
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
26
Ноутон
7
Бриттон
8
Саншеш
14
Кэрролл
10
Айю
18
Абрахам
7
Нарсинг
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
5
Магуайр
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Ндиди
10
Иборра
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
8
Саншеш
15
Раутледж
15
Раутледж
8
Саншеш
7
Нарсинг
12
Дайер
12
Дайер
7
Нарсинг
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
30
Оказаки
10
Кинг
10
Кинг
30
Оказаки
Остались в запасе
Суонси
Лестер
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Майкл Эплтон
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Майкл Эплтон
Статистика матча Суонси - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Либерти
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