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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Хаддерсфилд Таун
Бернли - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 23 сентября 2017
Бернли
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Д. Тарковски
90'
71'
Желтая карточка
Р. ван Ла Парра
Желтая карточка
С. Эрфилд
24'
Желтая карточка
Д. Корк
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бернли
1
Адам Легздиньш
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Роберт Грин
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
3-5-1-1
1
Поуп
15
Ми
6
Тарковски
38
Лоутон
11
Брэди
16
Дефур
4
Корк
29
Хендрик
37
Эрфилд
3
Уорд
9
Вуд
4-3-1-1
1
Лоссль
2
Смит
25
Занка
15
Лев
26
Шиндлер
13
Муй
6
Хогг
10
Инс
10
Качунга
29
Депуатр
Остались в запасе
Бернли
Хаддерсфилд Таун
1
Адам Легздиньш
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
31
Роберт Грин
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Бернли - Хаддерсфилд Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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