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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Линфилд - Селтик
Линфилд - Селтик: обзор матча 14 июля 2017
Линфилд
14.07.2017, пятница, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Селтик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Линфилд - Селтик
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
- : -
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Ларн
1 : 2
20.10.2026
Линфилд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
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