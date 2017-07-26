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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Оренбург
Енисей - Оренбург: обзор матча 26 июля 2017
Енисей
26.07.2017, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
15'
А. Козлов
20'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Оренбург
Замена
М. Руднев
️️️️
В. Стеклов
90'
Замена
П. Рожков
️️️️
Е. Иванов
84'
77'
Замена
В. Парняков
️️️️
С. Серченков
74'
Желтая карточка
А. Малых
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Козлов
71'
68'
Замена
А. Делькин
️️️️
Р. Воробьев
Замена
М. Комков
️️️️
С. Сердеров
68'
62'
Желтая карточка
Д. Попович
46'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Д. Никитин
ГОЛ! 2:0!
А. Козлов
20'
Желтая карточка
В. Стеклов
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Темури Кецбая
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
18
Александр Петровский
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
27
Тимур Сахаров
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Илья Карпук
ЦФ
9
Максим Руднев
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
4-1-3-2
47
Филиппов
2
Кичин
19
Гарбуз
15
Новиков
52
Мильдзихов
15
Фатуллаев
20
Стеклов
8
Иванов
33
Камеш
32
Козлов
28
Сердеров
3-3-3-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
15
Андреев
19
Осипов
12
Малых
20
Померко
5
Никитин
23
Бреев
84
Воробьев
22
Попович
8
Серченков
20
Стеклов
9
Руднев
9
Руднев
20
Стеклов
8
Иванов
27
Рожков
27
Рожков
8
Иванов
28
Сердеров
10
Комков
10
Комков
28
Сердеров
32
Козлов
48
Кутьин
48
Кутьин
32
Козлов
5
Никитин
22
Ефремов
22
Ефремов
5
Никитин
8
Серченков
10
Парняков
10
Парняков
8
Серченков
84
Воробьев
90
Делькин
90
Делькин
84
Воробьев
Остались в запасе
Енисей
Оренбург
27
Тимур Сахаров
ЦП
18
Александр Петровский
ЦЗ
9
Илья Карпук
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
84
Андрей Миронов
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
55
Владислав Кулик
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
27
Тимур Сахаров
ЦП
18
Александр Петровский
ЦЗ
9
Илья Карпук
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
Остались в запасе
84
Андрей Миронов
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
55
Владислав Кулик
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Енисей - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Где смотреть матч:
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