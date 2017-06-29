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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Младост - Шамахы
Младост - Шамахы: обзор матча 29 июня 2017
Младост
29.06.2017, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Шамахы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Младост - Шамахы
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
- : -
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 11 тур
Младост
0 : 0
12.10.2026
ОФК
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шамахы
- : -
21.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Имишли
2 : 1
25.10.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
3 : 2
16.10.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Зиря
1 : 1
10.10.2026
Шамахы
Информация о матче
Стадион:
АСК Арена
Новости команд
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Младост
Шамахы
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
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2025.02.19 13:34
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Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
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2025.11.03 23:08
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