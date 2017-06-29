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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бейтар - Вашаш
Бейтар - Вашаш: обзор матча 29 июня 2017
Бейтар
29.06.2017, четверг, 19:45
Лига Европы, 1 раунд
4 : 3
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Вашаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бейтар - Вашаш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Аустрия
1 : 2
13.08.2026
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Бейтар
1 : 2
06.08.2026
Аустрия
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
Лига конференций, 3 раунд
Бейтар
3 : 1
14.08.2025
Рига
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
- : -
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Дьер
2 : 2
31.10.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
МТК
1 : 0
16.10.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Вашаш
1 : 1
10.10.2026
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