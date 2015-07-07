«Амкар» разгромил венгерский клуб «Вашаш»

Пермский «Амкар» в проведенном накануне контрольном матче крупно обыграл венгерскую команду «Вашаш».





6 июля,. Зeхау (Австрия). Городской стадион.

«Амкар» (Россия) – «Вашаш» (Венгрия) – 5:0 (4:0).

1:0 – Огуде, 6; 2:0 – Шаваев, 18; 3:0 – Пеев, 23; 4:0 – Прудников, 28; 5:0 – Курзенев, 80.

Герус (Хомич, 46), Бутко (Придюк, 46), Белоруков (Зайцев, 46), Черенчиков (Арзуманян, 46), Занев (Джикия, 46), Пеев (Камболов, 46), Йовичич (Шаваев, 46), Огуде (Павленко, 46), Баланович (Идову, 46), Исаев, Прудников (Салугин, 46).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!