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    «Амкар» разгромил венгерский клуб «Вашаш»

    Пермский «Амкар» в проведенном накануне контрольном матче крупно обыграл венгерскую команду «Вашаш».

    6 июля,. Зeхау (Австрия). Городской стадион.

    «Амкар» (Россия) – «Вашаш» (Венгрия) – 5:0 (4:0).

    Голы: 1:0 – Огуде, 6; 2:0 – Шаваев, 18; 3:0 – Пеев, 23; 4:0 – Прудников, 28; 5:0 – Курзенев, 80.

    «Амкар»: Герус (Хомич, 46), Бутко (Придюк, 46), Белоруков (Зайцев, 46), Черенчиков (Арзуманян, 46), Занев (Джикия, 46), Пеев (Камболов, 46), Йовичич (Шаваев, 46), Огуде (Павленко, 46), Баланович (Идову, 46), Исаев, Прудников (Салугин, 46).

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    Источник: ФК «Амкар»

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    07.07.2015 00:27
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    Комментарии (11)
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    kkomov
    1436219160
    когда то Вашаш был крут!
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    Amanreca
    1436221315
    Вашашнули.
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1436227580
    Молодцы. Продолжайте в том же темпе!
    Ответить
    Akatsuki72
    1436255838
    Гаш Мяш
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436256911
    хорошо
    Ответить
    juventus186
    1436260258
    Так-так Кто выиграл ближайшие товарищеские матчи: Терек, Амкар, Анжи, по-моему... Кто проиграл: Спартак, Рубин...
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    juventus186
    1436260362
    Приятно видеть: Россия-Венгрия 5-0!!!:-) Жаль не везде так!:-(
    Ответить
    Дауль
    1436261383
    карбамидные вперед! только красные! только черные! ура!!!
    Ответить
    Сенситив
    1436283700
    Славик, чё ж ты не добавил, что 5й - аг, тк Курзенева в составе нет...))
    Ответить
    ologreds
    1694997657
    numo434985
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