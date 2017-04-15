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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Роселар - Роял Мускрон-Перувельц
Роселар - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 15 апреля 2017
Роселар
15.04.2017, суббота, 21:00
Бельгия. Плей-офф, 3 тур
3 : 5
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Роселар - Роял Мускрон-Перувельц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Роселар
Бельгия. Плей-офф, 10 тур
Роселар
3 : 2
20.05.2017
Эйпен
Бельгия. Плей-офф, 9 тур
Генк
3 : 1
17.05.2017
Роселар
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
Роселар
2 : 3
13.05.2017
Локерен
Бельгия. Плей-офф, 7 тур
Кортрейк
0 : 3
06.05.2017
Роселар
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
30.04.2017
Роселар
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
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