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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити: обзор матча 25 июня 2017
Лос-Анджелес Гэлакси
25.06.2017, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Канзаc Сити
78'
Д. Ромни
22'
Р. Эспиноза
35'
А. Опара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
90'
Замена
С. Мустивар
️️️️
Д. Дуайер
ГОЛ! 1:2!
Д. Ромни
78'
61'
Замена
Д. Медранда
️️️️
Б. Фейлхабер
Замена
Ж. Педру
️️️️
Р. Гарсия
60'
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Опара
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эспиноза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Эшли Коул
ЛЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Хосе Вильярреал
ЛП
7
Ромэйн Алессандрини
АП
25
Рафаэль Гарсия
ПП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЛП
8
Грэм Зуси
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ПП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес Гэлакси
8
Жоау Педру
ЦП
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Канзаc Сити
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
93
Сони Мустивар
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
2-2-1-2
3
Коул
27
Ромни
5
Вильярреал
25
Гарсия
7
Алессандрини
9
Зардес
24
Боатенг
3-3-1
29
Мелия
15
Синович
3
Опара
5
Бислер
15
Эспиноза
8
Зуси
10
Фейлхабер
14
Дуайер
25
Гарсия
8
Педру
8
Педру
25
Гарсия
14
Дуайер
93
Мустивар
93
Мустивар
14
Дуайер
10
Фейлхабер
94
Медранда
94
Медранда
10
Фейлхабер
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Канзаc Сити
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
99
Джек МакИнерни
ЦФ
Остались в запасе
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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