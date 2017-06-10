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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед: обзор матча 10 июня 2017
Чикаго Файр
10.06.2017, суббота, 23:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
30'
Л. Солиньяк
70'
Н. Николич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Николич
70'
67'
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
Д. Аккам
59'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
50'
ГОЛ! 1:0!
Л. Солиньяк
30'
Начало матча
Статистика матча Чикаго Файр - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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