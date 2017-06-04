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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Коламбус
Колорадо - Коламбус: обзор матча 04 июня 2017
Колорадо
04.06.2017, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Коламбус
81'
К. Дойл
87'
А. Гордон
61'
Ф. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Коламбус
ГОЛ! 2:1!
А. Гордон
87'
Замена
А. Гордон
️️️️
К. Дойл
82'
ГОЛ! 1:1!
К. Дойл
81'
Желтая карточка
М. Азира
79'
61'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Игуаин
Желтая карточка
К. Дойл
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
8
Мохаммед Саид
ЛП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ПП
14
Доминик Баджи
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЛП
10
Федерико Игуаин
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Колорадо
17
Диллон Серна
ЦП
9
Алан Гордон
ЦФ
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
2-4-2
18
МакМат
94
Хаестон
15
Миллер
8
Саид
8
Пауэрс
22
Азира
11
Гаши
9
Дойл
14
Баджи
2-4-1
1
Стеффен
25
Аффул
23
Уилльямс
10
Игуаин
20
Трапп
22
Мерам
14
Фрэнсис
9
Камара
9
Дойл
9
Гордон
9
Гордон
9
Дойл
Остались в запасе
Колорадо
Коламбус
17
Диллон Серна
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
41
Брэд Стувер
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
17
Диллон Серна
ЦП
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Колорадо - Коламбус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
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