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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед: обзор матча 04 июня 2017
Канзаc Сити
04.06.2017, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
45'
А. Опара
54'
Д. Медранда
87'
С. Абдул-Салам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 3:0!
С. Абдул-Салам
87'
Замена
С. Мустивар
️️️️
Д. Медранда
67'
ГОЛ! 2:0!
Д. Медранда
54'
ГОЛ! 1:0!
А. Опара
45'
Желтая карточка
Т. Мелия
44'
43'
Желтая карточка
Б. Шаттлвос
Желтая карточка
Б. Фейлхабер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
1
Джо Льюис
ВР
22
Том Хитон
ВР
29
Тимоти Мелия
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Бенни Фейлхабер
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Том Кэрни
ПП
6
Джаз Ричардс
ПП
37
Скотт Эрфилд
ПП
21
Джордж Бойд
ПП
94
Джимми Медранда
ПП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
4
Марк Бач
ЦЗ
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
18
Кевин Молино
АП
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Пол Робинсон
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
93
Сони Мустивар
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
39
Кэмерон Портер
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Миннесота Юнайтед
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
3-2-5-3-5
1
Льюис
3
Опара
15
Синович
17
Абдул-Салам
5
Бислер
38
Лоутон
10
Фейлхабер
6
Ульвестад
8
Бартон
3
Уорд
94
Медранда
28
Кайтли
31
Тэйлор
8
Танниклифф
9
Дембеле
10
Хеннингс
45
Грэй
19
Воукс
8
Паркер
3-1
22
Шаттлвос
14
Тьессон
4
Бач
4
Тейлор
18
Молино
33
Берн
31
Инс
31
Инс
33
Берн
8
Паркер
17
Смит
17
Смит
8
Паркер
6
Ульвестад
25
Марни
25
Марни
6
Ульвестад
94
Медранда
93
Мустивар
93
Мустивар
94
Медранда
Остались в запасе
Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед
22
Эндрю Лонерган
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
44
Росс МакКормак
ЦФ
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
39
Кэмерон Портер
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
44
Росс МакКормак
ЦФ
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
39
Кэмерон Портер
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Остались в запасе
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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