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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 28 мая 2017
Миннесота Юнайтед
28.05.2017, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Орландо Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Орландо Сити
Желтая карточка
М. Бач
85'
75'
Замена
К. Игита
️️️️
А. Ночерино
Желтая карточка
С. Кронин
66'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
4
Марк Бач
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Сэм Кронин
ПП
Главный тренер
Адриан Хит
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ОП
23
Скотт Суттер
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
4
Уилл Джонсон
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Миннесота Юнайтед
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
Орландо Сити
12
Джош Саундерс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
10
Джайлз Барнс
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
3-1
22
Шаттлвос
14
Тьессон
4
Бач
5
Кальво
6
Кронин
1-1-3-1-1
17
Бендик
23
Спектор
23
Ночерино
4
Джонсон
11
Ривас
23
Суттер
10
Гарсия
9
Ларин
23
Ночерино
7
Игита
7
Игита
23
Ночерино
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Орландо Сити
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
12
Джош Саундерс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
10
Джайлз Барнс
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
10
Джайлз Барнс
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Орландо Сити
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
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