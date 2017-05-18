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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Орландо Сити
Сан-Хосе - Орландо Сити: обзор матча 18 мая 2017
Сан-Хосе
18.05.2017, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
83'
К. Вондоловски
80'
К. Ривас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Орландо Сити
86'
Замена
К. Игита
️️️️
С. Карраско
ГОЛ! 1:1!
К. Вондоловски
83'
80'
ГОЛ! 0:1!
К. Ривас
Замена
Д. Хусен
️️️️
С. Доукинс
64'
Желтая карточка
М. Уренья
62'
Желтая карточка
А. Годой
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЛП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
27
Фатай Алаше
ЦП
49
Саймон Доукинс
ПП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
4
Уилл Джонсон
ЛП
23
Скотт Суттер
ЦП
10
Джайлз Барнс
АП
10
Матиас Гарсия
АП
5
Сервандо Карраско
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Сан-Хосе
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
7
Корделл Като
ПП
22
Томми Томпсон
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Орландо Сити
12
Джош Саундерс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
1-5-2
22
Бингхэм
26
Бернардес
8
Хика
26
Юнгвирт
20
Годой
27
Алаше
49
Доукинс
11
Уренья
8
Вондоловски
3-2-1
17
Бендик
5
Карраско
23
Суттер
4
Джонсон
10
Барнс
10
Гарсия
9
Ларин
49
Доукинс
9
Хусен
9
Хусен
49
Доукинс
5
Карраско
7
Игита
7
Игита
5
Карраско
Остались в запасе
Сан-Хосе
Орландо Сити
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
7
Корделл Като
ПП
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
12
Джош Саундерс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
11
Карлос Ривас
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
7
Корделл Като
ПП
22
Томми Томпсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
11
Карлос Ривас
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Сан-Хосе - Орландо Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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