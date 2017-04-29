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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Ванкувер Уайткепс
Монреаль - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 29 апреля 2017
Монреаль
29.04.2017, суббота, 22:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
9'
М. Донадель
79'
К. Техера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
Д. Одуро
90'
90'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
К. Техера
81'
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Боланьос
79'
ГОЛ! 1:1!
К. Техера
65'
Желтая карточка
М. Лаба
Желтая карточка
М. Донадель
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Донадель
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Патрис Берниер
АП
33
Марко Донадель
ПП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Ванкувер Уайткепс
1
Давид Устед
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
7
Кристиан Боланьос
ЛП
15
Матиас Лаба
ОП
6
Тони Тчани
ЦП
13
Кристиан Техера
ПП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Монреаль
2
Даниэль Ловиц
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
30
Бен МакКендри
ЦП
40
Мауро Росалес
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
2-2-1-1
1
Буш
8
Ойонго
23
Киман
10
Пьятти
33
Донадель
8
Берниер
25
Манкозу
3-1-3-1
1
Устед
2
Харви
26
Паркер
4
Уостон
15
Лаба
13
Техера
6
Тчани
7
Боланьос
12
Монтеро
13
Техера
31
Тейберт
31
Тейберт
13
Техера
7
Боланьос
20
Мескида
20
Мескида
7
Боланьос
Остались в запасе
Монреаль
Ванкувер Уайткепс
2
Даниэль Ловиц
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
30
Бен МакКендри
ЦП
40
Мауро Росалес
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
2
Даниэль Ловиц
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
Остались в запасе
30
Бен МакКендри
ЦП
40
Мауро Росалес
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Монреаль - Ванкувер Уайткепс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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