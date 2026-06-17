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Коэффициенты букмекеров на матч: Швейцария – Босния и Герцеговина 18 июня 2026 года

17 июня, 09:24

В группе B после первого тура сложилась достаточно необычная ситуация: все четыре команды набрали по одному очку. Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Швейцария упустила победу над Катаром, позволив сопернику сравнять счет уже в компенсированное время (1:1).

В таких обстоятельствах рандеву Швейцарии и Боснии приобретает огромное значение. Победитель баталии в Лос-Анджелесе (18 июня, 22:00 по московскому времени) сделает серьезный шаг к выходу в плей-офф, тогда как еще одна ничья оставит все вопросы открытыми до заключительного тура.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Форма команд

Швейцария

Старт мундиаля получился для команды Мурата Якина крайне противоречивым. По игре швейцарцы выглядели заметно сильнее Катара: нанесли 26 ударов по воротам, и контролировали ход встречи.

Однако реализовать свое преимущество в итоговый результат европейцы не смогли. На 94-й минуте Катар сравнял счет после подачи со стандарта и рикошета, лишив швейцарцев победы.

Босния и Герцеговина

Для боснийцев ничья с Канадой также стала неоднозначным результатом. Команда Сергея Барбареза открыла счет и долгое время удерживала преимущество, но в концовке всe же не сумела сдержать давление хозяев турнира.

После игры наставник признал, что его команда слишком глубоко села к своим воротам после забитого мяча и позволила Канаде перехватить инициативу. При этом сам результат был воспринят положительно, учитывая статус соперника и атмосферу на переполненном стадионе в Торонто.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом Швейцарию. Более классный состав и опыт на международной арене оказывают свое влияние. Рассмотрим основные рынки.

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Швейцарии

1.59

1.57

Ничья

4.20

4.15

Победа сборной Боснии и Герцеговины

5.70

5.90

Двойной шанс: Швейцария не проиграет

1.15

1.13

Двойной шанс: Босния не проиграет

2.40

2.40

Тотал меньше 2.5

1.75

1.72

Тотал больше 2.5

2.10

2.12

Фора сборной Швейцарии (-1)

2.00

1.95

Фора сборной Боснии (+1)

1.83

1.85

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Любопытно, что официальных матчей между этими сборными практически не было. Единственная очная встреча состоялась в товарищеском матче в 2016 году и завершилась победой Боснии 2:0.

Швейцария предпочитает контролировать мяч и создавать давление через позиционные атаки. Также именно команда Якина может похвастать более высоким индивидуальным классом и глубиной ростера.

Главным кадровым козырем Боснии остается опыт. Даже несмотря на возраст, важную роль в раздевалке и на поле продолжает играть Эдин Джеко, а в центре поля выделяется Амар Дедич. Вратарь Никола Василь проявил себя в первом туре, несколько раз выручив команду.

Кратко о главных рынках

Исход матча

По итогам первого тура Швейцария укрепилась в статусе фаворита пары. Да, команда Якина потеряла очки, но по качеству футбола выглядела очень убедительно. Босния добилась достойного результата, однако значительную часть матча против Канады провела без мяча и испытывала серьезное давление. У швейцарцев есть рабочие шансы на практике доказать свое превосходство.

Тоталы

Швейцарцы наверняка постараются сыграть агрессивнее после упущенной победы над Катаром. В то же время Босния не относится к числу команд, склонных к открытому футболу. Стоит ждать достаточно прагматичного сценария + немаловажным фактором станет жара в Лос-Анджелесе.

Форы

Если швейцарцы реализуют хотя бы часть создаваемых моментов, то смогут «затащить» с разницей в 1-2 мяча. При этом фавориту нужно сохранять бдительность у своих ворот. Босния отнюдь не мальчики для битья и способны потрепать оппонента, который превосходит ее в классе.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Босния и Герцеговина Швейцария
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