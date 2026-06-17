В группе B после первого тура сложилась достаточно необычная ситуация: все четыре команды набрали по одному очку. Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Швейцария упустила победу над Катаром, позволив сопернику сравнять счет уже в компенсированное время (1:1).
В таких обстоятельствах рандеву Швейцарии и Боснии приобретает огромное значение. Победитель баталии в Лос-Анджелесе (18 июня, 22:00 по московскому времени) сделает серьезный шаг к выходу в плей-офф, тогда как еще одна ничья оставит все вопросы открытыми до заключительного тура.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
Форма команд
Швейцария
Старт мундиаля получился для команды Мурата Якина крайне противоречивым. По игре швейцарцы выглядели заметно сильнее Катара: нанесли 26 ударов по воротам, и контролировали ход встречи.
Однако реализовать свое преимущество в итоговый результат европейцы не смогли. На 94-й минуте Катар сравнял счет после подачи со стандарта и рикошета, лишив швейцарцев победы.
Босния и Герцеговина
Для боснийцев ничья с Канадой также стала неоднозначным результатом. Команда Сергея Барбареза открыла счет и долгое время удерживала преимущество, но в концовке всe же не сумела сдержать давление хозяев турнира.
После игры наставник признал, что его команда слишком глубоко села к своим воротам после забитого мяча и позволила Канаде перехватить инициативу. При этом сам результат был воспринят положительно, учитывая статус соперника и атмосферу на переполненном стадионе в Торонто.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом Швейцарию. Более классный состав и опыт на международной арене оказывают свое влияние. Рассмотрим основные рынки.
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Швейцарии
|
1.59
|
1.57
|
Ничья
|
4.20
|
4.15
|
Победа сборной Боснии и Герцеговины
|
5.70
|
5.90
|
Двойной шанс: Швейцария не проиграет
|
1.15
|
1.13
|
Двойной шанс: Босния не проиграет
|
2.40
|
2.40
|
Тотал меньше 2.5
|
1.75
|
1.72
|
Тотал больше 2.5
|
2.10
|
2.12
|
Фора сборной Швейцарии (-1)
|
2.00
|
1.95
|
Фора сборной Боснии (+1)
|
1.83
|
1.85
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
Любопытно, что официальных матчей между этими сборными практически не было. Единственная очная встреча состоялась в товарищеском матче в 2016 году и завершилась победой Боснии 2:0.
Швейцария предпочитает контролировать мяч и создавать давление через позиционные атаки. Также именно команда Якина может похвастать более высоким индивидуальным классом и глубиной ростера.
Главным кадровым козырем Боснии остается опыт. Даже несмотря на возраст, важную роль в раздевалке и на поле продолжает играть Эдин Джеко, а в центре поля выделяется Амар Дедич. Вратарь Никола Василь проявил себя в первом туре, несколько раз выручив команду.
Кратко о главных рынках
Исход матча
По итогам первого тура Швейцария укрепилась в статусе фаворита пары. Да, команда Якина потеряла очки, но по качеству футбола выглядела очень убедительно. Босния добилась достойного результата, однако значительную часть матча против Канады провела без мяча и испытывала серьезное давление. У швейцарцев есть рабочие шансы на практике доказать свое превосходство.
Тоталы
Швейцарцы наверняка постараются сыграть агрессивнее после упущенной победы над Катаром. В то же время Босния не относится к числу команд, склонных к открытому футболу. Стоит ждать достаточно прагматичного сценария + немаловажным фактором станет жара в Лос-Анджелесе.
Форы
Если швейцарцы реализуют хотя бы часть создаваемых моментов, то смогут «затащить» с разницей в 1-2 мяча. При этом фавориту нужно сохранять бдительность у своих ворот. Босния отнюдь не мальчики для битья и способны потрепать оппонента, который превосходит ее в классе.
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