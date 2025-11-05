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  • Быстров – о тренере РПЛ: «Ты дебил, если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол»

Быстров – о тренере РПЛ: «Ты дебил, если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол»

5 ноября 2025, 19:19
7

Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

  • Белорус принял команду летом.
  • В последних 13 матчах у «Пари НН» 11 поражений.
  • Нижегородцы – на последнем месте РПЛ.

«Что должен был сделать Шпилевский, чтобы его так хотел «Нижний Новгород» и дал такие условия сумасшедшие со всеми неустойками?

Ладно когда ты приглашаешь сильного тренера как Капелло, но за Шпилевским очереди не было. Я не смотрел его карьеру, какой он знаменитый тренер, но у нас в стране достаточно тренеров молодых, перспективных, которым не давали шансов и просто выкидывали.

Подготовить команду в предсезонке, чтобы она прессинговала, каждый лошара сможет. Европейские клоуны приезжают и рассказывают, что мы играем в атакующий футбол, мы здесь всех порвем. Лапшу на уши нам навесили.

Из тура в тур нам говорили: да, результата нет, но игра-то есть. Какая игра? Просто бегать? У Шпилевского нет никакой игры! Результата нет, очков нет. Что хвалить за это?

Если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол, значит, ты – дебил. Такое ощущение, что эти европейцы за неустойкой приезжают.

Сидят, отдыхают и говорят игрокам: ребята, сегодня в прессинг. Если не получилось, попробуем другую тактику», – сказал Быстров.

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Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Быстров Владимир Шпилевский Алексей
Комментарии (7)
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Desma
1762360894
Разорвал Вовка бульбаша на шпильки........
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NewLife
1762361872
Какой же ты дебильный отморозок, Быстров.
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sochi-2013
1762363614
ЧЁ, и в лицо такое скажешь, Вовочка? " у нас в стране достаточно тренеров молодых, перспективных,"... "Имя, сестра, имя"
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Серый212918
1762364642
Смотри за помелом, Вова. Как баба пьяная.
Ответить
...уефан
1762366786
...если убрать шелуху лишних слов, которую налузгал здесь Вован, то в итоге останется зерно истины, которую он и произнёс...
Ответить
Фердя
1762368977
Очень неприятный всем человек, крысёныш!
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