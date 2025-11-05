Быстров – о тренере РПЛ: «Ты дебил, если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол»

Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

Белорус принял команду летом.

В последних 13 матчах у «Пари НН» 11 поражений.

Нижегородцы – на последнем месте РПЛ.

«Что должен был сделать Шпилевский, чтобы его так хотел «Нижний Новгород» и дал такие условия сумасшедшие со всеми неустойками?

Ладно когда ты приглашаешь сильного тренера как Капелло, но за Шпилевским очереди не было. Я не смотрел его карьеру, какой он знаменитый тренер, но у нас в стране достаточно тренеров молодых, перспективных, которым не давали шансов и просто выкидывали.

Подготовить команду в предсезонке, чтобы она прессинговала, каждый лошара сможет. Европейские клоуны приезжают и рассказывают, что мы играем в атакующий футбол, мы здесь всех порвем. Лапшу на уши нам навесили.

Из тура в тур нам говорили: да, результата нет, но игра-то есть. Какая игра? Просто бегать? У Шпилевского нет никакой игры! Результата нет, очков нет. Что хвалить за это?

Если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол, значит, ты – дебил. Такое ощущение, что эти европейцы за неустойкой приезжают.

Сидят, отдыхают и говорят игрокам: ребята, сегодня в прессинг. Если не получилось, попробуем другую тактику», – сказал Быстров.