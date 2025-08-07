Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич сказал, где в таблице будет «Ахмат» с Черчесовым к зимней паузе

Генич сказал, где в таблице будет «Ахмат» с Черчесовым к зимней паузе

Сегодня, 10:05

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от работы Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ахмата».

– Этот выбор нужно было сделать намного раньше, но, насколько знаю, Станислав Саламович после первого предложения «Ахмата» взял время на размышление, а затем отказался возглавить команду.

Думаю, в амбициях Черчесова было дождаться предложения из московских клубов или от тех, кто попытается бороться за чемпионство. Но Михаил Галактионов остался в «Локомотиве», Валерий Карпин пришел в «Динамо», Деян Станкович продлил контракт со «Спартаком», «Зенит» с долгим контрактом у Сергея Семака, «Краснодар» верит в Мурада Мусаева, а Рашид Рахимов удачно работает в «Рубине». ЦСКА же вряд ли бы позвал Черчесова.

Частое посещение студии «Матч ТВ» и других проектов говорит, что Черчесов хотел воплотить свои идеи в российском чемпионате. «Ахмат» – хороший вариант, команда здорово укрепилась, у клуба большие амбиции.

– Черчесов не собирал эту команду.

– В команде собраны квалифицированные футболисты. Он быстро поймет, кто на что способен. Надеюсь, у них будет конфетно‑букетный период, хотя стартовать придется с матча против «Зенита». Мы знаем требовательность и амбициозность Станислава Саламовича, он не сделал шаг назад, приняв «Ахмат». Думаю, что он видит работу в Грозном как плацдарм, и что здесь он покажет хороший результат.

Если тренер покажет себя, как он хочет и может, не исключаю, что за ним могут прийти другие команды. Не сомневаюсь, что Черчесов точно доработает до конца сезона, выправит ситуацию и к зимнему перерыву поднимет команду в середину таблицы.

  • 61-летний Черчесов заключил с «Ахматом» контракт на три года.
  • Сейчас команда занимает 13-е место в РПЛ с 0 очков.

Еще по теме:
Аршавин сказал, как изменится игра «Ахмата» с назначением Черчесова
Ловчев – о Черчесове: «Это не выдающийся тренер» 5
Семин отреагировал на назначение Черчесова в «Ахмат»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав Генич Константин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Медведев высказался о возможном уходе защитника «Зенита»
10:19
Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА
09:27
2
Вингер из Колумбии отправится на подписание контракта с ЦСКА
08:51
1
Клуб Абаскаля вылетел из Кубка лиг
08:37
2
Миранчук забил 6-й гол в сезоне
08:20
2
«Интер Майами» без Месси вышел в плей-офф Кубка лиг, Суарес сделал 1+2
08:07
Аршавин сказал, как изменится игра «Ахмата» с назначением Черчесова
07:51
Черчесов возглавил «Ахмат», новый клуб Смолова, ультиматум Станковичу и другие новости
01:54
«Зенит» интересуется испанским форвардом
01:30
8
Аршавин объяснил, почему «Зенит» избавился от Ахметова
01:15
3
Все новости
Все новости
Генич сказал, где в таблице будет «Ахмат» с Черчесовым к зимней паузе
10:05
«Сочи» может подписать бывшего легионера «Локомотива»
09:48
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 8 августа 2025
09:44
Бывший директор «Оренбурга» назвал три последствия ужесточения лимита
09:31
1
Аршавин сказал, как изменится игра «Ахмата» с назначением Черчесова
07:51
«Зенит» интересуется испанским форвардом
01:30
7
Ловчев – о Черчесове: «Это не выдающийся тренер»
01:23
5
Аршавин объяснил, почему «Зенит» избавился от Ахметова
01:15
3
«Спартак» отзаявил легионера
01:07
4
Семин отреагировал на назначение Черчесова в «Ахмат»
01:00
Быстров прокомментировал ситуацию Глушенкова в «Зените»
00:43
6
Селюк: «Меня удручает уровень соперников сборной России»
00:32
Канчельскис высказался о возможном увольнении Станковича из «Спартака»
00:12
5
ЦСКА ведет переговоры об аренде легионера, на которого не рассчитывает Челестини
Вчера, 23:59
4
Мостовой оценил недопуск хоккейной сборной России на зимнюю Олимпиаду
Вчера, 22:55
Агент Мендеш использует «Спартак» для перепродажи двух игроков
Вчера, 21:47
2
Черданцев – о Черчесове в «Ахмате»: «Матч ТВ» – отличный трамплин для трудоустройства в РПЛ»
Вчера, 21:35
3
«Спартак» начал переговоры об аренде Дуарте в другой клуб РПЛ
Вчера, 20:56
16
ФотоМахачкалинское «Динамо» оформило второй трансфер за день
Вчера, 20:46
1
Украина пытается сорвать матч Россия – Иордания
Вчера, 20:34
19
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
Вчера, 20:08
10
«Спартак» может купить еще одного игрока «Бешикташа»
Вчера, 19:45
14
Реакция Мостового на назначение Черчесова в «Ахмат»
Вчера, 19:30
1
Радимов назвал фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»
Вчера, 19:00
8
Коко из «Торино» ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 18:40
3
«Зенит» объявил о переходе Ахметова в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:18
1
В «Ахмате» объяснили выбор Черчесова на пост главного тренера
Вчера, 18:06
5
Бериша готов вернуться в «Ахмат» – с ним расторгли контракт три недели назад
Вчера, 17:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 