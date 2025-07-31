Стали известны все «нефутбольные люди» среди тренеров РПЛ по версии Мостового

Спортс’’ подсчитал, сколько главных тренеров клубов РПЛ и топ-5 лиг являются «футбольными» и «нефутбольными» людьми по версии экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.
По мнению экс-игрока, «футбольным» можно назвать человека, отыгравшего несколько сезонов на профессиональном уровне или выходившего на поле в высшем дивизионе или в еврокубках.
Среди тренеров РПЛ выявлено 5 «нефутбольных людей» по версии Мостового из 16 – 31%.
Это Алексей Шпилевский («Пари НН»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Роберт Морено («Сочи»), Мурад Мусаев («Краснодар») и Джонатан Альба («Ростов»).
Среди топ-лиг Европы наибольшее количество «нефутбольных людей» среди тренеров в Лиге 1 – 33% (6 из 18). В Ла Лиге этот показатель составляет 30% (6 из 20), в Бундеслиге – 28% (5 из 18), в АПЛ – 20% (4 из 20).
Больше всего «футбольных людей» тренирует в Серии А – взрослой карьеры не было лишь у 15% (3 из 20) тренеров.
- Игровая карьера Мостового продолжалась с 1986 по 2005 годы.
- В этом году 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
- Ранее он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.