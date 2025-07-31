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  • Стали известны все «нефутбольные люди» среди тренеров РПЛ по версии Мостового

Стали известны все «нефутбольные люди» среди тренеров РПЛ по версии Мостового

Сегодня, 13:25
8

Спортс’’ подсчитал, сколько главных тренеров клубов РПЛ и топ-5 лиг являются «футбольными» и «нефутбольными» людьми по версии экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового.

По мнению экс-игрока, «футбольным» можно назвать человека, отыгравшего несколько сезонов на профессиональном уровне или выходившего на поле в высшем дивизионе или в еврокубках.

Среди тренеров РПЛ выявлено 5 «нефутбольных людей» по версии Мостового из 16 – 31%.

Это Алексей Шпилевский («Пари НН»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Роберт Морено («Сочи»), Мурад Мусаев («Краснодар») и Джонатан Альба («Ростов»).

Среди топ-лиг Европы наибольшее количество «нефутбольных людей» среди тренеров в Лиге 1 – 33% (6 из 18). В Ла Лиге этот показатель составляет 30% (6 из 20), в Бундеслиге – 28% (5 из 18), в АПЛ – 20% (4 из 20).

Больше всего «футбольных людей» тренирует в Серии А – взрослой карьеры не было лишь у 15% (3 из 20) тренеров.

  • Игровая карьера Мостового продолжалась с 1986 по 2005 годы.
  • В этом году 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Ранее он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ростов Краснодар Сочи Локомотив Пари НН Галактионов Михаил Мусаев Мурад Морено Роберт Шпилевский Алексей Альба Джонатан Мостовой Александр
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Комментарии (8)
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k611
1753958459
Сам то не тренирует, только других обсуждает, времени то полно...
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VVM1964
1753958810
Это прям патология какая-то - к психиатру однозначно с этой навязчивой идеей !...
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acor94
1753959516
Мостовой - не тренерский человек. Он не тренеровал на профессиональном уровне.
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Garrincha58
1753961158
К чему это всё если скажем человек не учился на художника но пишет картины лучше чем те кто учились просто у него талант и так можно привести тысячи примеров в любой сфере деятельности. Что толку что ты Мостовой играл????
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Чилим.
1753961364
А про шута можно сказать: футбольный недотренер
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alll-333
1753962403
Языком трепать-не мешки ворочать. У самого толку, что лицензия есть...
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