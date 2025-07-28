Семак отметил особый настрой «Рубина» на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о настрое «Рубина» на домашний матч с петербуржцами (2:2) во 2-м туре РПЛ.

– Наверняка видели, как эмоционально Даку праздновал второй гол. Держали в голове, что для него это особенный и принципиальный матч, учитывая его сорвавшийся трансфер?

– Это у Мирлинда нужно спросить. Он хороший игрок, мы в этом не сомневались.

Я думаю, что на любой матч против лидеров нашего чемпионата, сильных клубов, конечно, у игроков отдельная мотивация. Не только у «Рубина».

Остальные клубы всегда играют против «Зенита» и других наших лидеров, всегда все команды выходят с особым настроем. Особенно, конечно, на «Зенит».