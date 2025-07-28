Семак отметил особый настрой «Рубина» на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о настрое «Рубина» на домашний матч с петербуржцами (2:2) во 2-м туре РПЛ.
– Наверняка видели, как эмоционально Даку праздновал второй гол. Держали в голове, что для него это особенный и принципиальный матч, учитывая его сорвавшийся трансфер?
– Это у Мирлинда нужно спросить. Он хороший игрок, мы в этом не сомневались.
Я думаю, что на любой матч против лидеров нашего чемпионата, сильных клубов, конечно, у игроков отдельная мотивация. Не только у «Рубина».
Остальные клубы всегда играют против «Зенита» и других наших лидеров, всегда все команды выходят с особым настроем. Особенно, конечно, на «Зенит».
- Голы у «Зенита» забили Андрей Мостовой с пенальти на 11-й минуте и Матео Кассьерра на 36-й минуте. У «Рубина» отличились Велдин Ходжа на 47-й и Мирлинд Даку на 90-й.
- Сообщалось, что Даку летом вел переговоры о переходе в петербургский клуб.
- После двух туров «Рубин» занимает 4-е место, а «Зенит» – 6-е. У обеих команд по 4 очка.
Источник: официальный сайт «Зенита»