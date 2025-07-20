У двух команд РПЛ и клуба Первой лиги возникли проблемы с перелетами после матчей 1-го тура

У «Сочи» и «Динамо Мх» возникли проблемы с возвращением домой после матчей 1-го тура РПЛ в Москве.

Махачкалинцы вчера уступили «Спартаку» (0:1), а «Сочи» проиграли «Локомотиву» (0:3).

«Команда должна была вылететь из Москвы ночью, они уже были на старте, багаж сдали, но произошла отмена рейса, ребята отправились в гостиницу аэропорта. Сейчас должны вылетать группами, начиная с 12 часов. Из последнего, что мне известно, у одной группы ребят рейс перенесли с 15:30 на 16:30», – рассказал президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев.

«Команда только сегодня утром вернулась в Сочи. Наш рейс развернули в Минеральные Воды, там прождали несколько часов, после чего вылетели в Сочи», – рассказали в пресс‑службе «Сочи».