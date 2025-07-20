У двух команд РПЛ и клуба Первой лиги возникли проблемы с перелетами после матчей 1-го тура

У «Сочи» и «Динамо Мх» возникли проблемы с возвращением домой после матчей 1-го тура РПЛ в Москве.
Махачкалинцы вчера уступили «Спартаку» (0:1), а «Сочи» проиграли «Локомотиву» (0:3).
«Команда должна была вылететь из Москвы ночью, они уже были на старте, багаж сдали, но произошла отмена рейса, ребята отправились в гостиницу аэропорта. Сейчас должны вылетать группами, начиная с 12 часов. Из последнего, что мне известно, у одной группы ребят рейс перенесли с 15:30 на 16:30», – рассказал президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев.
«Команда только сегодня утром вернулась в Сочи. Наш рейс развернули в Минеральные Воды, там прождали несколько часов, после чего вылетели в Сочи», – рассказали в пресс‑службе «Сочи».
- Ранее проблемы с вылетом из Ярославля после гостевого матча 1-го тура Первой лиги возникли у «Урала». Екатеринбуржцы победили «Шинник» на чужом поле со счетом 1:0.
- «Спустя 6 часов ожидания вылетели из Ярославля и только что благополучно приземлились в Екатеринбурге», – сообщил телеграм-канал ФК «Урал».
Источник: «Матч ТВ»