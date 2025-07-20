Главный тренер «Спартака» Деян Станкович установил рекорд чемпионата России по проценту сухих матчей.
«Спартак» сыграл на ноль в 58% матчей при Станковиче в РПЛ (18 из 31) – это рекорд.
Десятка лучших тренеров по показателю выглядит так.
58% – Деян Станкович («Спартак»);
57% – Мирча Луческу («Зенит»);
57% – Роберто Манчини («Зенит»);
53% – Владимир Федотов («Спартак»);
46% – Массимо Каррера («Спартак»);
44% – Андре Виллаш-Боаш («Зенит»);
41% – Сергей Семак («Зенит»);
41% – Курбан Бердыев («Рубин»);
40% – Мурад Мусаев («Краснодар»);
40% – Олег Романцев («Спартак»).
Источник: телеграм-канал Opta