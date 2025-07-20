Главный тренер «Спартака» Деян Станкович установил рекорд чемпионата России по проценту сухих матчей.

«Спартак» сыграл на ноль в 58% матчей при Станковиче в РПЛ (18 из 31) – это рекорд.

Десятка лучших тренеров по показателю выглядит так.

58% – Деян Станкович («Спартак»);

57% – Мирча Луческу («Зенит»);

57% – Роберто Манчини («Зенит»);

53% – Владимир Федотов («Спартак»);

46% – Массимо Каррера («Спартак»);

44% – Андре Виллаш-Боаш («Зенит»);

41% – Сергей Семак («Зенит»);

41% – Курбан Бердыев («Рубин»);

40% – Мурад Мусаев («Краснодар»);

40% – Олег Романцев («Спартак»).