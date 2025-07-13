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  • Мостовой объяснил второе поражение «Краснодара» в Суперкубке: «Во главе команды нефутбольный человек»

Мостовой объяснил второе поражение «Краснодара» в Суперкубке: «Во главе команды нефутбольный человек»

Вчера, 16:17
18

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после матча OLIMPBET-Суперкубка России «Краснодар» – ЦСКА (0:1) сказал, что во главе «быков» стоит нефутбольный человек. Команду возглавляет Мурад Мусаев, который не играл на профессиональном уровне.

«Вот вам и ответ на мои слова: в футболе давным‑давно все придумано. Пришел парень три недели назад в ЦСКА, которого никто не знал, как зовут и как выглядит, да? Хорошо, что он футболист в прошлом хороший. И команда выиграла Суперкубок.

Поэтому играют все равно футболисты, чтобы ты там ни делал. А «Краснодар» второй год подряд проигрывает матч за Суперкубок, потому что во главе команды у них нефутбольный человек», – сказал Мостовой.

  • Матч проходил в Казани.
  • Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини во время игровой карьеры выступал за «Лозанну-Спорт», «Труа», «Марсель», «Леванте», «Хетафе» и сборную Швейцарии.
  • В 2024 году «Краснодар» проиграл «Зениту» в матче на Суперкубок России со счетом 2:4.

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Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Мусаев Мурад Челестини Фабио Мостовой Александр
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Комментарии (18)
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alll-333
1752414238
у шута очередное обострение?
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Mirak92
1752415829
Надо в каске ходить ему, часто головой бьётся
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Этот чудный мир
1752416120
С нефутбольным человеком Краснодар стал чемпионом РПЛ.
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Александр.Т.
1752422530
Да тут просто если бы Краснодар рюпрбедил , сказал бы что команда и Кордоба выиграли, а не Мусаев , проиграли так не слова про кордобу и команду сразу не футбольный человек у руля ,
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Garrincha58
1752422636
Что толку что ты футбольный человек сидишь и только знаешь язвить или просто завидуешь?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752422797
Судьи не помогли,как в чемпионате,вот и проиграли.Да и с физухой проблема у Краснодара,на весь матч их всегда не хватало.
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Taps
1752425432
Рожа на крысёныша смахивает ...
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zigbert
1752427687
У Мостового один ответ. Показал бы себя в тренерской работе. Уже и лицензия есть.
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odessakmv
1752431518
ну так чтож ты, царек, взял бы какой-нибудь клуб "100 лет без урожая" из Устьзажопинскихвыселок и сделал их 100кратными чемпионами\обладателямикубка\суперкубка???? Пистеть, оно, Сашка, не мешки ворочать
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Интерес
1752433950
Если всё решают только футболисты,то человек у руля не важен.Если пришёл "неизвестный футбольный парень", который чяято-то сделал,то первый тезис ничтожен.В итоге-Мостовой пустобрех.Как говорил тов.Удав из мультика : "У меня есть мысль и я её думаю".
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