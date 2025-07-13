Мостовой объяснил второе поражение «Краснодара» в Суперкубке: «Во главе команды нефутбольный человек»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после матча OLIMPBET-Суперкубка России «Краснодар» – ЦСКА (0:1) сказал, что во главе «быков» стоит нефутбольный человек. Команду возглавляет Мурад Мусаев, который не играл на профессиональном уровне.

«Вот вам и ответ на мои слова: в футболе давным‑давно все придумано. Пришел парень три недели назад в ЦСКА, которого никто не знал, как зовут и как выглядит, да? Хорошо, что он футболист в прошлом хороший. И команда выиграла Суперкубок.

Поэтому играют все равно футболисты, чтобы ты там ни делал. А «Краснодар» второй год подряд проигрывает матч за Суперкубок, потому что во главе команды у них нефутбольный человек», – сказал Мостовой.