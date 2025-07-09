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  • Эксперт по бразильскому футболу ответил, кто из зенитовцев сильнее – Жерсон или Вендел

Эксперт по бразильскому футболу ответил, кто из зенитовцев сильнее – Жерсон или Вендел

9 июля, 22:47
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Александр Спивак, специалист по бразильскому футболу, оценил новичка «Зенита» Жерсона.

«Лучшей характеристикой уровня Жерсона является матч против «Баварии» на клубном чемпионате мира. Он выдержал интенсивность, темп и ритм, который создали мюнхенцы. Сохранил свою манеру. Она у него такая – тягучая. При этом не терял мяч.

Помимо техники, у Жерсона есть еще одно высочайшего уровня качество – игра корпусом, который он очень умело использует. На него сильно повлиял футзал: Жерсон – выпускник академии «Флуминенсе», как и Вендел с Луисом Энрике, а там ребята до 14 лет совмещают футзал и большой футбол.

Начинал Жерсон как «десятка», атакующий игрок, а потом, когда переехал в Европу, спустился вниз. В Бразилии тоже играл в центре поля: «восьмеркой», а иногда даже ниже. Но его второй заход в Европу, в «Марсель» Хорхе Сампаоли, получился другим. Там Жерсон раскрылся в творческой роли: много забивал, отдавал, играл чуть ли не ложную «девятку».

Жерсон – универсал высочайшего уровня, который без вопросов мог бы играть в любой команде. Думаю, что болельщики «Зенита», которые понимают в футболе и смотрели матч «Фламенго» и «Баварии», очень обрадовались этому трансферу. Я очень сильно люблю Вендела еще со времен первых матчей за «Флуминенсе», но Жерсон однозначно сильнее его», – сказал Спивак.

  • «Зенит» заплатил «Фламенго» за Жерсона 25 миллионов евро.
  • Хавбек забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
  • У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон Вендел
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