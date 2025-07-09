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  • «Алания» готова занять место в Первой лиге, если оно освободится из-за снятия «Торпедо»

«Алания» готова занять место в Первой лиге, если оно освободится из-за снятия «Торпедо»

9 июля, 13:30

В «Алании» оценили возможность выступить в Первой лиге в предстоящем сезоне. Место в ней может освободиться, в случае исключения «Торпедо» из официальных турниров. В таком случае, один из клубов Первой лиги может быть переведен в РПЛ.

«Да, мы готовы к любому повороту событий. У нас есть лицензия, позволяющая нам выступать. Ещe раз повторимся, «Алания» готова к выступлению в Pari Первой Лиге», – сообщили в клубе.

Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.

КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля. Клубу грозит исключение из РПЛ.

  • «Алания» в прошлом сезоне заняла 17-е место в Первой лиге и выбыла в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги.
  • «Сокол», ставший 16-м, тоже должен был вылететь из Первой лиги. Однако «Химки» не получили лицензии на выступление в РПЛ и приостановили свою деятельность. Из-за этого «Пари НН», который должен был вылететь из РПЛ по итогам стыковых матчей, сохранил место в Премьер-лиге. Оставшееся свободным место в Первой лиге и заняли саратовцы.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Алания Торпедо
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