«Алания» готова занять место в Первой лиге, если оно освободится из-за снятия «Торпедо»

В «Алании» оценили возможность выступить в Первой лиге в предстоящем сезоне. Место в ней может освободиться, в случае исключения «Торпедо» из официальных турниров. В таком случае, один из клубов Первой лиги может быть переведен в РПЛ.

«Да, мы готовы к любому повороту событий. У нас есть лицензия, позволяющая нам выступать. Ещe раз повторимся, «Алания» готова к выступлению в Pari Первой Лиге», – сообщили в клубе.

Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.

КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля. Клубу грозит исключение из РПЛ.