Роналду прокомментировал смерть Жоты в ДТП

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на смерть партнера Диогу Жоты в ДТП.
«Только что мы были вместе в сборной, только что ты сыграл свадьбу. Выражаю свои соболезнования твоей жене и детям – я знаю, ты всегда будешь с ними
Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», – написал Роналду про Жоту и его брата.
- Жота провел почти 50 международных матчей за свою сборную.
- Он присоединился к «Ливерпулю» из «Вулверхэмптона» в 2020 году.
- Жота провел сезон-2016/17 в аренде в «Порту», где его брат был игроком молодежной команды.
Источник: «Бомбардир»