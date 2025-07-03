Роналду прокомментировал смерть Жоты в ДТП

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на смерть партнера Диогу Жоты в ДТП.

«Только что мы были вместе в сборной, только что ты сыграл свадьбу. Выражаю свои соболезнования твоей жене и детям – я знаю, ты всегда будешь с ними

Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», – написал Роналду про Жоту и его брата.