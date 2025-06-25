Бубнов спрогнозировал итоговую таблицу РПЛ в сезоне-2025/26

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Краснодар» станет чемпионом России во второй раз подряд.
По его мнению, южане обойдут «Зенит» благодаря дополнительным показателям.
«Динамо» с Валерием Карпиным на посту главного тренера выступил хуже, чем в прошедшем сезоне, убежден Бубнов.
- «Краснодар» – 81 очко
- «Зенит» – 81
- ЦСКА – 74
- «Спартак» – 66
- «Локомотив» – 59
- «Рубин» – 55
- «Динамо» – 46
- «Ахмат» – 38
- «Крылья Советов» – 38
- «Динамо Мх» – 30
- «Ростов» – 23
- «Сочи» – 21
- «Балтика» – 18
- 14. «Акрон» – 17
- «Пари НН» – 14
- «Торпедо» – 8
Источник: «Коммент.Шоу»