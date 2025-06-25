Бубнов спрогнозировал итоговую таблицу РПЛ в сезоне-2025/26

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Краснодар» станет чемпионом России во второй раз подряд.

По его мнению, южане обойдут «Зенит» благодаря дополнительным показателям.

«Динамо» с Валерием Карпиным на посту главного тренера выступил хуже, чем в прошедшем сезоне, убежден Бубнов.