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Бубнов спрогнозировал итоговую таблицу РПЛ в сезоне-2025/26

Вчера, 23:11
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Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Краснодар» станет чемпионом России во второй раз подряд.

По его мнению, южане обойдут «Зенит» благодаря дополнительным показателям.

«Динамо» с Валерием Карпиным на посту главного тренера выступил хуже, чем в прошедшем сезоне, убежден Бубнов.

  1. «Краснодар» – 81 очко
  2. «Зенит» – 81
  3. ЦСКА – 74
  4. «Спартак» – 66
  5. «Локомотив» – 59
  6. «Рубин» – 55
  7. «Динамо» – 46
  8. «Ахмат» – 38
  9. «Крылья Советов» – 38
  10. «Динамо Мх» – 30
  11. «Ростов» – 23
  12. «Сочи» – 21
  13. «Балтика» – 18
  14. 14. «Акрон» – 17
  15. «Пари НН» – 14
  16. «Торпедо» – 8

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит ЦСКА Спартак Локомотив Динамо Рубин Ростов Ахмат Крылья Советов Динамо Мх Сочи Балтика Акрон Пари НН Торпедо Бубнов Александр
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Комментарии (2)
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Fibercore
1750884655
В новом сезоне Чемпион наберёт менее 60 очков! Конкуренция бешеная будет: ЗПРФ, Динамо, ЦСКА, Крас, Спартак. За вылет: Торпедо, Махачкала, Крылья, НН, Ростов, Оренбург, Сочи, Ахмат. Середняки останутся вне битвы: ЛОКО, Акрон, Балтика. Мой прогноз такой: ЗПРФ, Динамо, Крас, Спартак, ЦСКА, ЛОКО, Акрон, Балтика, Оренбург, Сочи, Ахмат, НН, Крылья, Ростов, Махачкала, Торпедо.
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fakeid
1750885385
исторический максимум - 72 очка. набирал зенит 5 лет назад и спартаг в прошлом веке. 88 очков зенита в переходном чемпионате не в счёт. что бубен впотребил внутрь, после чего ему стало мерещиться, что сразу 3 команды побьют рекорд?
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