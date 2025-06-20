Сычев оценил нового тренера ЦСКА – они вместе выступали за «Марсель»

Дмитрий Сычев высказался о Фабио Челестини, который возглавил ЦСКА.

Будучи футболистами, они вместе выступали за «Марсель».

49-летний Селестини с 2023 по 2025 год работал в «Базеле». С командой Фабио оформил золотой дубль.

Ранее он возглавлял «Лозанну-Спорт», «Лугано», «Люцерн», «Сьон» и итальянскую «Террачину».

«Почему Челестини? Он всегда был Селестини! На поле он был очень умным игроком, креатив, голова. Отвечал за развитие атак, дирижер. Высокий интеллект на поле и за его пределами.

Интересно было общаться с ним, знает три языка. Очень разносторонний человек. Были все предпосылки, что он станет тренером. Руководство ЦСКА приняло решение, они выбрали», – сказал Сычев.