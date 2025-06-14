Булыкин отреагировал на приглашение Каннаваро в ЦСКА

Дмитрий Булыкин рассказал о своем отношении к возможному назначению Фабио Каннаваро на пост главного тренера ЦСКА.

«Назначение Каннаваро в ЦСКА – это пока из области слухов, хотя и он, и Пануччи – хорошие специалисты. Но и у нас есть хорошие тренеры, в том числе и воспитанники ЦСКА.

Я бы обратил внимание сначала на наших специалистов, которые разбираются и понимают российский футбол. Российским тренерам нужно давать шансы, если они претендуют на работу в клубе.

Всем иностранцам нравится Россия, они хотят приезжать к нам и быть частью футбольной семьи. Каннаваро после нашего падел-турнира возглавил загребское «Динамо».

Когда человек получает «Золотой мяч», это говорит о его авторитете, заслугах и уровне в большом футболе.

Конечно, можно рассмотреть Каннаваро в ЦСКА, ведь много итальянцев играло на высоком уровне, поэтому они легко могут стать тренерами российских команд.

Тот же Пануччи был помощником Капелло в сборной России. Есть много итальянских претендентов, но я больше переживаю за российских тренеров», – заявил Булыкин.