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  • Романцев сказал, можно ли считать переход Карпина в «Динамо» предательством «Спартака»

Романцев сказал, можно ли считать переход Карпина в «Динамо» предательством «Спартака»

Сегодня, 08:57
4

Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо» и сборной России Олег Романцев высказался о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером бело-голубых.

– Олег Иванович, начну с самого горячего для спартаковских болельщиков вопроса: как вы относитесь к тому, что Валерий Карпин собирается подписать контракт с «Динамо»? Да еще и оставаясь по совместительству тренером сборной. Ведь в ваше время это было возможно, когда «Спартак» являлся ее костяком, что упрощало работу.

Не вижу в этом поступке предательства по отношению к «Спартаку», как считают некоторые. Валерий – молодой крепкий мужик и поступает согласно особенности нашей профессии.

Помнится, сколько в свое время разговоров вызвало решение коренного динамовца Константина Ивановича Бескова возглавить «Спартак». А в итоге от этого выиграла не только команда с тренером, но и футбол, который они дарили болельщикам.

Карпин честно и интересно работал в «Ростове». И хотя больших высот не одолел, радовал футболом, который не оставлял равнодушным трибуны.

В «Динамо», где наверняка перед ним поставят задачу стать чемпионом, придется сложнее. Но Валеру всегда отличал характер максималиста, которого не смущали никакие трудности. К тому же ему самому хочется больших побед. Для чего, считаю, он уже созрел.

Что касается сборной, то она сейчас не занята в международных турнирах и живет по своему календарю. А это даст возможность Карпину избегать в работе тех цейтнотных ситуаций, в каких порой доводилось оказываться мне.

В такие моменты выручали грамотные и авторитетные помощники, мои близкие друзья: Георгий Ярцев, Владимир Федотов, Вячеслав Грозный, Сергей Павлов. И, уезжая в сборную, им всегда можно было доверить «Спартак». Не исключаю, что, ведя переговоры с «Динамо», Карпин держал в уме и этот момент.

– Как думаете, Карпин придет в «Динамо» с тренерским штабом, который помогал ему в «Ростове»? Как обычно поступают в таких случаях ваши коллеги?

– Поступают по-разному. Здесь многое зависит от статуса тренера, его опыта и рейтинга в профессии. Скажем, Курбан Бердыев или Деян Станкович приходили со своими помощниками. И им шли навстречу. Думаю, что сегодняшний авторитет Карпина позволяет вести разговор на эту тему в том ключе, который он считает нужным.

А тот факт, что после его ухода «Ростов» не посыпался и продолжал выжимать максимум из имевшихся ресурсов, говорит об уровне помощников, которых он хорошо и давно знает. Это испанец Альба, сменивший Валерия, а также Виктор Онопко с Виталием Кафановым, с которыми он работает и в сборной.

Не исключаю, что у динамовских начальников на этот счет могли быть и свои планы. Скажем, желание оставить в тренерской обойме Ролана Гусева. Но при любом раскладе компромиссное и окончательное решение будет найдено.

  • Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • Ожидается, что Карпин будет назначен главным тренером «Динамо» в ближайшие дни.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Спартак Романцев Олег Карпин Валерий
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Комментарии (4)
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SLADE2019
1749709332
Нашли у кого спросить.
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NewLife
1749709386
Такие идиотские вопросы не удивляют, ведь это синит-экспресс задает.
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Прокс
1749711941
Опять СраньТак слушок пустил!!!!
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Интерес
1749712545
Ещё Бубнова мнение не знаем...
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