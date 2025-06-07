Стало известно, кто убедил Николича покинуть ЦСКА ради АЕКа

В Греции раскрыли, кому удалось переманить Марко Николича из ЦСКА в АЕК.

Сербского тренера, который изначально не собирался менять место работы, переубедил спортивный директор АЕКа Хавьер Рибалта.

44-летний испанец четырежды встречался с Николичем, чтобы согласовать с ним условия сотрудничества и все нюансы по составу.