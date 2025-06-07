Стало известно, кто убедил Николича покинуть ЦСКА ради АЕКа

В Греции раскрыли, кому удалось переманить Марко Николича из ЦСКА в АЕК.
Сербского тренера, который изначально не собирался менять место работы, переубедил спортивный директор АЕКа Хавьер Рибалта.
44-летний испанец четырежды встречался с Николичем, чтобы согласовать с ним условия сотрудничества и все нюансы по составу.
- Сейчас АЕК тренирует Матиас Алмейда.
- Николич возглавил ЦСКА прошлым летом.
- Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
- За балканца придется выплатить компенсацию в размере 600 тысяч евро.
Источник: Sport24.gr