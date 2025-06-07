Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, кто убедил Николича покинуть ЦСКА ради АЕКа

Стало известно, кто убедил Николича покинуть ЦСКА ради АЕКа

Вчера, 11:55
8

В Греции раскрыли, кому удалось переманить Марко Николича из ЦСКА в АЕК.

Сербского тренера, который изначально не собирался менять место работы, переубедил спортивный директор АЕКа Хавьер Рибалта.

44-летний испанец четырежды встречался с Николичем, чтобы согласовать с ним условия сотрудничества и все нюансы по составу.

  • Сейчас АЕК тренирует Матиас Алмейда.
  • Николич возглавил ЦСКА прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • За балканца придется выплатить компенсацию в размере 600 тысяч евро.

Еще по теме:
Агент Барбоза назвал лучшее решение в ситуации между Николичем и ЦСКА
Греческий агент объяснил решение Николича о переходе в АЕК 4
Реакция Пономарева на ситуацию с Николичем 6
Источник: Sport24.gr
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ЦСКА АЕК Николич Марко
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1749287488
))) Месть Газпрома!Пазор!Бывший зенитовский топ манагер мстит за поражение в кубковом полуфинале! Свежие новости!Покупайте свежие новости!)))
Ответить
FWSPM
1749293455
Походу денег хорошо насыпали иначе не стал бы дергаться. Рассказы про семью и еврокубки это конечно чушь полная. Для коней плохая новость...о борьбе за чемпионство можно будет забыть
Ответить
boris63
1749296415
Парадокс, одних хер выгониш, другие за лишнюю копейку сами бегут. А гонору то от Николича было и красивых слов. Жаль у клуба опять проблемы будут со сборами без тренера.
Ответить
Vitaga
1749299952
жаль конечно. квалифицированные специалисты не задерживаются особо в наших клубах. или переманивают или тупое руководство само сплавляет не давая нормально организовать команду.
Ответить
Krasnodar 123
1749300004
Ничего встретится этот самый Хавьерка Гюнтеру и Бабаю где нибудь в темном лесу!С другой стороны целых два супер тренера ЦСКА на свободе Федот и Ганчар можно позвать один будет ЗАМ! Другой будет ПОМ!
Ответить
zigbert
1749371102
Видимо когда речь заходит о выплатах, все разговоры о преданности клубу уходят на второй план.
Ответить
Главные новости
Жерсон может зарабатывать в «Зените» больше, чем сообщалось ранее
11:40
«Фламенго» хочет получить от продажи Жерсона в «Зенит» почти 34 миллиона евро
10:48
7
Греческий агент объяснил решение Николича о переходе в АЕК
10:34
4
Тренер вратарей сборной России прокомментировал игру Сафонова с Нигерией
10:23
7
Реакция Пономарева на ситуацию с Николичем
09:58
6
Черчесов – о прощальном матче Акинфеева: «Извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я»
09:28
7
Назван клуб, который приглашал Роналду для участия в клубном чемпионате мира
09:18
«Зенит» согласился отложить переход Жерсона до июля
09:00
2
Стали известны требования «Динамо» для продажи Карраскаля
08:52
2
Стало известно, когда АЕК объявит о назначении Николича
08:36
14
Все новости
Все новости
Зарплата Николича в АЕКе вырастет на 40% по сравнению с ЦСКА
Вчера, 13:59
23
Стало известно, кто убедил Николича покинуть ЦСКА ради АЕКа
Вчера, 11:55
8
В ПАОКе прокомментировали новость о переговорах со Станковичем
21 мая
Заявление Черышева об уходе из клуба 2-й греческой лиги: «Пора сделать следующий шаг в карьере»
18 мая
2
Клуб Чалова и Оздоева не попал в Лигу чемпионов
13 мая
4
Черышев покинул клуб 2-й лиги Греции
7 мая
2
В ПАОКе прокомментировали желание Черчесова возглавить команду
13 апреля
Чалов: «ПАОК – это трамплин для топ-5 лиг Европы»
7 апреля
5
Стало известно, в каком иностранном клубе готов работать Черчесов
31 марта
7
Черышев забил победный гол за «Паниониос»
10 марта
ФотоЧалов получил награду за лучший гол тура в чемпионате Греции
5 марта
Отец Черышева: «Кто-то приклеил к Денису стереотип, что он травматичен»
23 февраля
2
ВидеоЧалов забил гол пяткой
17 февраля
1
Чалов забил 5-й гол в сезоне
16 февраля
2
Оздоев впервые отреагировал на обвинения в драке с фанатами
10 февраля
1
В ПАОКе прояснили ситуацию с тюремным заключением Оздоева
10 февраля
ВидеоПоявилось видео инцидента, из-за которого Оздоев может оказаться в тюрьме
10 февраля
7
Отец Оздоева высказался о дисквалификации сына
9 февраля
Оздоеву грозит лишение свободы на срок до трех месяцев
9 февраля
ПАОК сообщил о травме Чалова
3 февраля
1
Канчельскис одобрительно высказался о переходе Чалова в ПАОК
27 января
Непомнящий предположил, почему Чалов мало забивает в ПАОКе: «Другого объяснения у меня нет»
25 января
3
ВидеоГол Черышева помог «Паниониосу» победить «Панахаики»
12 января
Клубы четырех российских игроков вылетели из Кубка Греции, Лодыгин помог «Панатинаикосу» выйти в 1/4 финала
10 января
1
ВидеоОздоев сделал второе результативное действие за ПАОК в сезоне
5 января
2
«Олимпиакос» расторг контракт с экс-вингером «Анжи»
2024.12.31 12:12
Черышев-старший прокомментировал результативность сына в Греции
2024.12.29 11:16
Чалов прокомментировал 100-й гол в карьере
2024.12.24 01:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 