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  • Мостовой – о неприезде основных футболистов Нигерии в Россию: «Какая нам разница, кого обыгрывать?»

Мостовой – о неприезде основных футболистов Нигерии в Россию: «Какая нам разница, кого обыгрывать?»

4 июня 2025, 19:35
2

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче команды с Нигерией.

«Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит. Какая разница, кого нам обыгрывать? (смеется). Мы бьем все рекорды.

Скорее всего, будет очередной разгром с нашей стороны. Уже третий год так играем: приехали, сыграли, пошумели, установили очередной рекорд и еще на салют посмотрим», – сказал Мостовой.

  • Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 6 июня. Начало встречи в 20:00 мск.
  • Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Нигерия – 43-е.
  • У сборной Нигерии изначально не планировалось участие в матче нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, вингера «Аталанты» Адемолы Лукмана, полузащитника «Фулхэма» Алекса Ивоби.
  • Полузащитник «Милана» Самуэль Чуквуэзе и нападающий «Мидлсбро» Келечи Ихеначо не сыграют с Россией по семейным обстоятельствам. Полузащитник «Лестера» Онини Ндиди получил травму во время выступлений за нигерийскую сборную на турнире Unity Cup.
  • Вингер «Байера» Нейтан Телла, имеющий двойное гражданство, не может выехать на матч с Россией, так как его британский паспорт находится на продлении. Также в составе нет защитника «Ноттингем Форест» Ола Эйна.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нигерия Россия Мостовой Александр
Комментарии (2)
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VVM1964
1749069604
Вот тут согласен с Мостовым на все 100% !!!... Посмеялись, попинали круглого и все довольны ! Мы - очередным "рекордом", а соперники потяжелевшим кошельком !!!!)))...
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темирхан
1749101256
обыгрывать? а оно это надо? и главное кому это надо!?
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