Мостовой – о неприезде основных футболистов Нигерии в Россию: «Какая нам разница, кого обыгрывать?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче команды с Нигерией.

«Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит. Какая разница, кого нам обыгрывать? (смеется). Мы бьем все рекорды.

Скорее всего, будет очередной разгром с нашей стороны. Уже третий год так играем: приехали, сыграли, пошумели, установили очередной рекорд и еще на салют посмотрим», – сказал Мостовой.