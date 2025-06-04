Мостовой – о неприезде основных футболистов Нигерии в Россию: «Какая нам разница, кого обыгрывать?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче команды с Нигерией.
«Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит. Какая разница, кого нам обыгрывать? (смеется). Мы бьем все рекорды.
Скорее всего, будет очередной разгром с нашей стороны. Уже третий год так играем: приехали, сыграли, пошумели, установили очередной рекорд и еще на салют посмотрим», – сказал Мостовой.
- Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 6 июня. Начало встречи в 20:00 мск.
- Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Нигерия – 43-е.
- У сборной Нигерии изначально не планировалось участие в матче нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, вингера «Аталанты» Адемолы Лукмана, полузащитника «Фулхэма» Алекса Ивоби.
- Полузащитник «Милана» Самуэль Чуквуэзе и нападающий «Мидлсбро» Келечи Ихеначо не сыграют с Россией по семейным обстоятельствам. Полузащитник «Лестера» Онини Ндиди получил травму во время выступлений за нигерийскую сборную на турнире Unity Cup.
- Вингер «Байера» Нейтан Телла, имеющий двойное гражданство, не может выехать на матч с Россией, так как его британский паспорт находится на продлении. Также в составе нет защитника «Ноттингем Форест» Ола Эйна.
Источник: «Чемпионат»