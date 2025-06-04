Колосков оценил решение Нигерии сыграть с Россией в ослабленном составе

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что воспринимает как должное отсутствие ряд сильных игроков в составе сборной Нигерии на товарищеский матч с Россией.

«О том, что наши соперники приезжают не в основных составах, должны думать Карпин и Дюков. Я это воспринимаю как должное. Мы играем с ослабленной командой Нигерии, но всe равно будет непросто.

Конечно, качество упадeт и конкурентоспособность этой команды снизится, но интерес людей не снизится. Мне бы сейчас перечислили тех, кто не приедет, может, я одного из пяти знаю. Мало знают, что не приедет такой-сякой, люди придут смотреть не на футболистов, а на сборную.

Да, жаль, что все сильнейшие не приедут, потому что это была бы лакмусовая бумажка, чтобы посмотреть, чего мы стоим. Расстраиваться не стоит, надо по традиции выигрывать. РФС в этом случае ничего не может сделать, прописать невозможно, чтобы в контракте были персональные фамилии игроков.

Это неуважение со стороны соперников? Не знаю, я не хочу фантазировать на этот счeт. Мне вторично, кто у них приедет», – сказал Колосков.