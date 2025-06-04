Колосков оценил решение Нигерии сыграть с Россией в ослабленном составе

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что воспринимает как должное отсутствие ряд сильных игроков в составе сборной Нигерии на товарищеский матч с Россией.
«О том, что наши соперники приезжают не в основных составах, должны думать Карпин и Дюков. Я это воспринимаю как должное. Мы играем с ослабленной командой Нигерии, но всe равно будет непросто.
Конечно, качество упадeт и конкурентоспособность этой команды снизится, но интерес людей не снизится. Мне бы сейчас перечислили тех, кто не приедет, может, я одного из пяти знаю. Мало знают, что не приедет такой-сякой, люди придут смотреть не на футболистов, а на сборную.
Да, жаль, что все сильнейшие не приедут, потому что это была бы лакмусовая бумажка, чтобы посмотреть, чего мы стоим. Расстраиваться не стоит, надо по традиции выигрывать. РФС в этом случае ничего не может сделать, прописать невозможно, чтобы в контракте были персональные фамилии игроков.
Это неуважение со стороны соперников? Не знаю, я не хочу фантазировать на этот счeт. Мне вторично, кто у них приедет», – сказал Колосков.
- Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 6 июня. Начало встречи в 20:00 мск.
- Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Нигерия – 43-е.
- У сборной Нигерии изначально не планировалось участие в матче нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, вингера «Аталанты» Адемолы Лукмана, полузащитника «Фулхэма» Алекса Ивоби.
- Полузащитник «Милана» Самуэль Чуквуэзе и нападающий «Мидлсбро» Келечи Ихеначо не сыграют с Россией по семейным обстоятельствам. Полузащитник «Лестера» Онини Ндиди получил травму во время выступлений за нигерийскую сборную на турнире Unity Cup.
- Вингер «Байера» Нейтан Телла, имеющий двойное гражданство, не может выехать на матч с Россией, так как его британский паспорт находится на продлении. Также в составе нет защитника «Ноттингем Форест» Ола Эйна.