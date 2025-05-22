Ван де Вен рассказал, как эпичным прыжком спас «Тоттенхэм» от гола в финале ЛЕ

Защитник «Тоттенхэма» Мики ван де Вен поделился эмоциями после финального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Лондонцы победили со счетом 1:0.

Они выиграли первый трофей с 2008 года.

Ван де Вен спас «Тоттенхэм» от гола на 68-й минуте – после вратарской ошибки ему удалось ногой выбить летящий в ворота мяч на высоте около двух метров.

«Невероятное ощущение. Мы всегда верили в себя. Каждый из нас: игроки и все сотрудники клуба. И все мы, включая наших болельщиков, заслужили эту победу.

Когда мяч полетел в ворота, я подумал: «Как же я это сделаю?» Потом крепко приземлился на спину. Могу вам точно сказать, что газон здесь не мягкий.

Еще не пересматривал этот эпизод, но в любом случае я счастлив, что помог команде», – сказал ван де Вен.