Аморим ответил на претензии Гарначо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на резонансные слова Алехандро Гарначо.

Аргентинский вингер недоволен количеством игровой практики в финале Лиги Европы против «Тоттенхэма» (0:1): «Я играл в каждом раунде до финала, помогал команде, а в этом матче сыграл 20 минут... Не знаю».

«Сейчас легко так говорить. А кто не реализовал момент в первом тайме полуфинала [против «Атлетика»]? Гарначо. Футбол, он такой», – сказал Аморим.