Игрок «МЮ» упрекнул Аморима после поражения в финале Лиги Европы

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо остался недоволен количеством игровой практики в финальном матче Лиги Европы.

Манкунианцы уступили «Тоттенхэму» – 0:1.

Единственный гол был забит на 42-й минуте.

«МЮ» завершил сезон без трофеев и не попал в еврокубки-2025/26.

«Это плохой сезон. Мы проиграли в финале, никого не можем победить в АПЛ. Нам не хватало многого, прежде всего голов.

Я играл в каждом раунде до финала, помогал команде, а в этом матче сыграл 20 минут... Не знаю», – сказал Гарначо, которого главный тренер «Юнайтед» Рубен Аморим выпустил на замену на 71-й минуте.