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  • Игрок «МЮ» упрекнул Аморима после поражения в финале Лиги Европы

Игрок «МЮ» упрекнул Аморима после поражения в финале Лиги Европы

Сегодня, 09:09

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо остался недоволен количеством игровой практики в финальном матче Лиги Европы.

  • Манкунианцы уступили «Тоттенхэму» – 0:1.
  • Единственный гол был забит на 42-й минуте.
  • «МЮ» завершил сезон без трофеев и не попал в еврокубки-2025/26.

«Это плохой сезон. Мы проиграли в финале, никого не можем победить в АПЛ. Нам не хватало многого, прежде всего голов.

Я играл в каждом раунде до финала, помогал команде, а в этом матче сыграл 20 минут... Не знаю», – сказал Гарначо, которого главный тренер «Юнайтед» Рубен Аморим выпустил на замену на 71-й минуте.

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Источник: Metro
Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Гарначо Алехандро Аморим Рубен
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