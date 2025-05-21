В ПАОКе прокомментировали новость о переговорах со Станковичем

ПАОК отреагировал на слухи о возможном назначении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Мы не будем принимать участие в разговоре о нашем тренере. Луческу – наш тренер.
Если что‑то изменится, мы выскажемся официально. Но на данный момент никаких комментариев», – сообщила пресс-служба греческого клуба.
- В ПАОКе играют два футболиста из России – Федор Чалов и Магомед Оздоев.
- Клуб занял 3-е место в чемпионате Греции и выступит в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.
- Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.
- Они идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.
Источник: «Матч ТВ»