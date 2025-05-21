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В ПАОКе прокомментировали новость о переговорах со Станковичем

Сегодня, 16:32

ПАОК отреагировал на слухи о возможном назначении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Мы не будем принимать участие в разговоре о нашем тренере. Луческу – наш тренер.

Если что‑то изменится, мы выскажемся официально. Но на данный момент никаких комментариев», – сообщила пресс-служба греческого клуба.

  • В ПАОКе играют два футболиста из России – Федор Чалов и Магомед Оздоев.
  • Клуб занял 3-е место в чемпионате Греции и выступит в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.
  • Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.
  • Они идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.

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Источник: «Матч ТВ»
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Спартак ПАОК Станкович Деян
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