В ПАОКе прокомментировали новость о переговорах со Станковичем

ПАОК отреагировал на слухи о возможном назначении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Мы не будем принимать участие в разговоре о нашем тренере. Луческу – наш тренер.

Если что‑то изменится, мы выскажемся официально. Но на данный момент никаких комментариев», – сообщила пресс-служба греческого клуба.