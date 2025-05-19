Первая лига. «Черноморец» поборется с «Торпедо» за место в РПЛ до последнего тура

«Черноморец» одержал победу в гостевом матче 33-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком» со счетом 2:0.

Новороссийский клуб занимает в турнирной таблице 3-е место с 61 очком. Команда сохраняет шанс побороться за выход в РПЛ до последнего тура.

У занимающего 2-е место «Торпедо» в активе 64 очка.

В последнем туре москвичи примут «КАМАЗ» в Химках, а «Черноморец» дома сыграет с «Сочи».

Новороссийцы могут оказаться выше черно-белых в турнирной таблице в случае своей победы и поражения «Торпедо». При равенстве очков у «Черноморца» будет преимущество по результатам личных встреч (2:0 и 1:1).

«Торпедо» для возвращения в РПЛ достаточно ничьей в игре с «КАМАЗом» или же потери очков новороссийцами во встрече с «Сочи».

«Черноморец» гарантировал себе место в зоне стыковых матчей. За 4-е место, которое также дает право сыграть в стыках, в последнем туре поборются «Сочи» (4-е место, 57 очков) и «Урал» (5-е, 56). При этом екатеринубржцы в заключительном туре дома встретятся со «СКА-Хабаровск» (6-е место, 53).

Выход в РПЛ ранее себе обеспечила «Балтика», которая лидирует в Первой лиге с 68 очками.