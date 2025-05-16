Нападающий «Спартака» остался недоволен судейством игры с «Ростовом»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия после матча финал Пути регионов Кубка России с «Ростовом» (1:2) в Москве сказал, что главный судья Кирилл Левников принимал странные решения.

«Конечно, судья сыграл свою роль на результате, принимал странные решения. Я не согласен ни с одним решением Левникова», – сказал Гарсия.