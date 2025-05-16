Нападающий «Спартака» остался недоволен судейством игры с «Ростовом»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия после матча финал Пути регионов Кубка России с «Ростовом» (1:2) в Москве сказал, что главный судья Кирилл Левников принимал странные решения.
«Конечно, судья сыграл свою роль на результате, принимал странные решения. Я не согласен ни с одним решением Левникова», – сказал Гарсия.
- Гарсия забил гол у «Спартака» на 76-й минуте. У «Ростова» победный мяч забил Николай Комличенко на 78-й. Первый мяч записан как автогол вратаря «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте.
- Красные карточки получили два футболиста «Спартака» Манфред Угальде (84-я минута) и Наиль Умяров (90+5-я), а также главный тренер Деян Станкович (90+8-я).
Источник: «Советский спорт»