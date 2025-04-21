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Определились два клуба, вышедшие в АПЛ из Чемпионшипа

Сегодня, 21:36
2

«Лидс» и «Бернли» досрочно завоевали путевки в АПЛ по итогам 44-х туров турнира в Чемпионшипе.

В сегодняшних матчах «Лидс», идущий на 1-м месте, дома разгромил «Сток Сити» со счетом 6:0. «Бернли», занимающий 2-ю строчку, обыграл своего ближайшего преследователя «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

На счету «Лидса» и «Бернли» за 2 тура до финиша стало по 94 очка. Они оторвались от занимающего третью позицию «Шеффилд Юнайтед» на 8 очков и гарантировали себе выступление в английской Премьер-лиге в сезоне-2025/26.

Третью путевку в АПЛ разыграют в плей-офф клубы, которые займут в Чемпионшипе места с 3-го по 6-е. Уже известно, что среди них будут «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд». Еще две команды определятся в оставшихся двух турах.

  • «Лидс» в последний раз играл в АПЛ в сезоне-2022/23, «Бернли» – в сезоне-2023/24.
  • Уже известно, что в Чемпионшип из АПЛ по итогам текущего сезона вылетят «Лестер» и «Саутгемптон».

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Лидс Бернли
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Комментарии (2)
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...уефан
1745261731
...рубился, когда-то с Лидсом Спартак на рубеже тысячелетий...
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феникS
1745262177
С возвращением в АПЛ Лидс.Вы этого заслуживаете.
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