Семак выиграл 150-й матч в чемпионате России – только 1 тренер делал это быстрее

Сергей Семак одержал 150-ю победу в качестве главного тренера в РПЛ. Для этого ему понадобилось 249 матчей, в которых он возглавлял «Уфу» и «Зенит». Быстрее результата в 150 побед достиг только Олег Романцев со «Спартаком».

Топ-7 тренеров, быстрее остальных одержавших 150 побед в РПЛ, выглядит следующим образом:

226 матчей – Олег Романцев;

249 – Сергей Семак;

291 – Юрий Семин;

295 – Леонид Слуцкий;

301 – Валерий Газзаев;

337 – Курбан Бердыев;

402 – Александр Тарханов.