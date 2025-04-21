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  • Семак выиграл 150-й матч в чемпионате России – только 1 тренер делал это быстрее

Семак выиграл 150-й матч в чемпионате России – только 1 тренер делал это быстрее

Сегодня, 11:45
2

Сергей Семак одержал 150-ю победу в качестве главного тренера в РПЛ. Для этого ему понадобилось 249 матчей, в которых он возглавлял «Уфу» и «Зенит». Быстрее результата в 150 побед достиг только Олег Романцев со «Спартаком».

Топ-7 тренеров, быстрее остальных одержавших 150 побед в РПЛ, выглядит следующим образом:

226 матчей – Олег Романцев;

249 – Сергей Семак;

291 – Юрий Семин;

295 – Леонид Слуцкий;

301 – Валерий Газзаев;

337 – Курбан Бердыев;

402 – Александр Тарханов.

  • В воскресенье «Зенит» под руководством Семака выиграл у «Химок» со счетом 1:0.
  • Семак возглавлял «Уфу» в 2016–2018 годах. Он руководит «Зенитом» с 2018 года. В 2014-м Семак также был и.о. главного тренера петербургского клуба.

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Источник: телеграм-канал Opta Sports
Россия. Премьер-лига Зенит Романцев Олег Семак Сергей
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Комментарии (3)
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1745227049
Ну Романцева никому в обозримом будущем не догнать.Достижения уникальные,да и времена несопоставимые.Кто только тогда,какие только "океаны" не играли!Но все играли в футбол,как могли,даже труднее было,во многом,ибо приходилось летать к трём командам,в разные периоды,на Дальний Восток.Сейчас РПЛ "почистили",да и в ФНЛ только Хабаровск-бельмо в глазу... Теперь даже поезд 16 часов-слёзы из глаз нынешних миллионеров-неженок.
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Каратель помойников
1745228261
Сырожка ,кули говорить,трэнэр вылыкай..никто из списка так долго на себе латинский куй не тащил)
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sochi-2013
1745229112
А Карпин где?
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