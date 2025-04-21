Семак выиграл 150-й матч в чемпионате России – только 1 тренер делал это быстрее

Сергей Семак одержал 150-ю победу в качестве главного тренера в РПЛ. Для этого ему понадобилось 249 матчей, в которых он возглавлял «Уфу» и «Зенит». Быстрее результата в 150 побед достиг только Олег Романцев со «Спартаком».
Топ-7 тренеров, быстрее остальных одержавших 150 побед в РПЛ, выглядит следующим образом:
226 матчей – Олег Романцев;
249 – Сергей Семак;
291 – Юрий Семин;
295 – Леонид Слуцкий;
301 – Валерий Газзаев;
337 – Курбан Бердыев;
402 – Александр Тарханов.
- В воскресенье «Зенит» под руководством Семака выиграл у «Химок» со счетом 1:0.
- Семак возглавлял «Уфу» в 2016–2018 годах. Он руководит «Зенитом» с 2018 года. В 2014-м Семак также был и.о. главного тренера петербургского клуба.
Источник: телеграм-канал Opta Sports