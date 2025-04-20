РПЛ. «Динамо» победило «Рубин» (3:1), «Ростов» обыграл «Факел» (2:0)

Закончились два матча 25-го тура РПЛ.

«Динамо» в Москве победило «Рубин». Клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, обогнав «Локомотив».

«Факел» на своем поле проиграл «Ростову» (0:2).

Россия. РПЛ. 25-й тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гладышев, 23; 1:1 – Безруков, 25; 2:1 – Гладышев, 61; 3:1 – Бителло, 90+9.

Удаление: Даку, 90.

Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Голенков, 30; 0:2 – Кучаев, 77.

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