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  • РПЛ. «Динамо» победило «Рубин» (3:1), «Ростов» обыграл «Факел» (2:0)

РПЛ. «Динамо» победило «Рубин» (3:1), «Ростов» обыграл «Факел» (2:0)

Сегодня, 16:00
10

Закончились два матча 25-го тура РПЛ.

«Динамо» в Москве победило «Рубин». Клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, обогнав «Локомотив».

«Факел» на своем поле проиграл «Ростову» (0:2).

Россия. РПЛ. 25-й тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гладышев, 23; 1:1 – Безруков, 25; 2:1 – Гладышев, 61; 3:1 – Бителло, 90+9.

Удаление: Даку, 90.

Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Голенков, 30; 0:2 – Кучаев, 77.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Факел Ростов
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Комментарии (10)
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bomilazdeshnii
1745154273
Ростов с победой!
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slavа0508
1745154348
С Победой Динамо . заслуженная ....нелегко будет Краснодару не потерять очки в матчах ЦСКА и Динамо ...кто нибудь из двух да прихлопнет чемпионские мечты Краснодара ...а жаль ...
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Desma
1745154359
Молодцы земляки-дончане!!! С важной победой!!!
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andrei-sarap-yandex
1745154423
гори гори ярко ярко ФАКЕЛ в первой лиге как АМКАР... провокаторы на подсосе у ЛУКОЙЛЛ ....
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Artemka444
1745154520
Посмотрел 4 матча в туре, удручает одна вещь-судейсво просто ужас!!!
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alex1951
1745154582
Ну ,что сказать? Во-первых усех со святым Праздником ,,Христос Воскресе,, Во-вторых ,Христос снова воскрес - это я уже про Динамо! С Победой в святой праздник ,ментяры))) Надеюсь у оппонентов не будет сегодня рвотного настроения по отношению к рефери - даже пенальти отменил....Ладно ,извините,мне пора за стол ....рюмка стынет)))
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The only one
1745154603
Динамики и Ростовчане- МОЛОДЦЫ!!!
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АК 68
1745154875
Факел обречён, это стало понятно после назначения Шалимова, да, игрок он был хороший, а тренер так себе, средненький.
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Pourquoi pas
1745156722
Христос воскресе, православные! Ростов и всех сопереживаюших с победой! И не чаял уже...
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