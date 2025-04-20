Веденеев: «Химки» вряд ли будут биться против «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев не ждет большого сопротивления от «Химок» в матче 25-го тура РПЛ.

«Вряд ли «Зенит» выйдет на матч с «Химками» с какой-то недооценкой соперника. Просто у «Химок» нет никаких ресурсов. Это не команда как «Факел» или «Ахмат», которые стелятся, бьются...

Они пытаются играть в классический футбол с розыгрышами, с попытками комбинаций, хороших игроков в команде достаточно – Георгий Джикия, Лукас Вера, другие. Но биться они вряд ли будут. Поэтому, я думаю, «Зенит» спокойно должен с ними разобраться в Петербурге», – сказал Веденеев.