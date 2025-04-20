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Веденеев: «Химки» вряд ли будут биться против «Зенита»

Сегодня, 00:13
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Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев не ждет большого сопротивления от «Химок» в матче 25-го тура РПЛ.

«Вряд ли «Зенит» выйдет на матч с «Химками» с какой-то недооценкой соперника. Просто у «Химок» нет никаких ресурсов. Это не команда как «Факел» или «Ахмат», которые стелятся, бьются...

Они пытаются играть в классический футбол с розыгрышами, с попытками комбинаций, хороших игроков в команде достаточно – Георгий Джикия, Лукас Вера, другие. Но биться они вряд ли будут. Поэтому, я думаю, «Зенит» спокойно должен с ними разобраться в Петербурге», – сказал Веденеев.

  • Игроки «Химок» устраивали бойкот из-за долгов по зарплате.
  • Они вернулись к тренировкам только после вмешательства президента РПЛ Александра Алаева.
  • Ранее инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил, что футболисты раздувают историю, чтобы перекрыть свою неудачную игру.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит
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Комментарии (1)
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alex1951
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Возможно.....но.... Зенитчики выйдут полупьяные,им все ПОХ....а химики знают ,как химичить...так ,что не говори хоп,пока не перегрыгнешь....
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