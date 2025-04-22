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Радимов признал ошибку судьи в матче «Зенит» – «Химки»

Сегодня, 10:46
8

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов считает, что счет в матче с «Химками» (1:0) в 25-м туре РПЛ не отражает происходившего на поле.

«Я думаю, что «Зенит» выиграл с запасом, но только счет не отражает того, что было. «Зенит» почему-то перестал совершенно во втором тайме атаковать, а просто стал сохранять мяч, просто добившись трех очков. Но «Зенит» может действовать более ярко в атаке, разнообразно. Не знаю, с чем это было связано сейчас.

И, конечно же, назначь судья этот штрафной на последней минуте, когда Барриос въехал шипами Лукасу Вере, а там был фол очевидный, что там спорить, уж не знаю, красная или желтая, это напротив ворот, 18 метров до ворот, 90+ минута идет...

Ну, любой человек подходит, через стенку перекидывает мяч в девятку – и добрый вечер. «Зениту» об этом надо думать, что такие моменты могут быть в концовке. Слава богу для петербуржцев, что судья не назначил этот штрафной, а так это ошибка судьи грубая, конечно, что там говорить», – сказал Радимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Радимов Владислав Шадыханов Павел
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Комментарии (8)
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Кривая да нелёгкая
1745308259
Во втором тайме тормоз Семак делал непонятные замены и вот приплыли
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Кривая да нелёгкая
1745308305
Да и весь первый тайм Семак терроризировал Макса окриками, а может и не только Макса
Ответить
Кривая да нелёгкая
1745308452
А по хорошему этих хитрожопых пиявок Радимова и Аршавина, а также бездарей Семака и Медведева гнать нужно подальше от Зенита, профукают с таким то составом чемпионство
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Спартач80
1745309810
Прям хрясь по наглым, педикулёзным харям =)))))
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ivany4
1745310686
То то дожди и похолодание на территории России - буланов признал ошибку судьи!!! ))
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Каратель помойников
1745312160
Буланихе что в зибнитке не налили?
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Спартач80
1745312760
Зенит - позор российского футбола !!!
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