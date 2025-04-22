Радимов признал ошибку судьи в матче «Зенит» – «Химки»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов считает, что счет в матче с «Химками» (1:0) в 25-м туре РПЛ не отражает происходившего на поле.

«Я думаю, что «Зенит» выиграл с запасом, но только счет не отражает того, что было. «Зенит» почему-то перестал совершенно во втором тайме атаковать, а просто стал сохранять мяч, просто добившись трех очков. Но «Зенит» может действовать более ярко в атаке, разнообразно. Не знаю, с чем это было связано сейчас.

И, конечно же, назначь судья этот штрафной на последней минуте, когда Барриос въехал шипами Лукасу Вере, а там был фол очевидный, что там спорить, уж не знаю, красная или желтая, это напротив ворот, 18 метров до ворот, 90+ минута идет...

Ну, любой человек подходит, через стенку перекидывает мяч в девятку – и добрый вечер. «Зениту» об этом надо думать, что такие моменты могут быть в концовке. Слава богу для петербуржцев, что судья не назначил этот штрафной, а так это ошибка судьи грубая, конечно, что там говорить», – сказал Радимов.