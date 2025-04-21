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  • Экс-арбитр РПЛ Федотов перечислил ошибки судьи в матче «Зенит» – «Химки»

Экс-арбитр РПЛ Федотов перечислил ошибки судьи в матче «Зенит» – «Химки»

Сегодня, 21:19
7

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил судейство матча 25-го тура РПЛ «Зенит»«Химки» (1:0). Главным арбитром встречи был Павел Шадыханов.

«Я не знаю, что движет арбитрами, когда они выходят на игру и не видят очевидного. На 7-й минуте Шадыханов не показал жeлтую игроку «Химок» за грубую игру. Затем – футболисту «Зенита» за неуважение к игре. Тот откровенно держал соперника, пытавшегося уйти в контратаку. Также Шадыханов не показал жeлтую игроку «Зенита» за симуляцию.

И самый нашумевший момент: Барриос перед штрафной «Зенита» в пограничном моменте между красной и жeлтой попал сопернику по голени. Шадыханов продолжил игру. Как он может объяснить это решение? И оказывается, что Барриос получил бы четвeртую карточку и пропустил бы игру с «Динамо».

Сами арбитры дают поводы для разговоров. Что Шадыханов делал на поле? Речь о 100-процентных карточках, самую шелуху я учитывать не стал. В итоге жeлтую получил Вера. Писали, что за симуляцию, но я думаю, что за неспортивное поведение», – сказал Федотов.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 53 очками после 25 туров. «Химки» идут 12-ми с 23 очками.
  • В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют с «Динамо», а подмосковный клуб дома примет «Акрон».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Федотов Игорь Шадыханов Павел
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Комментарии (8)
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Каратель помойников
1745260207
Гнилая зинка покупает игры,покупает судей,покупает шампиенства.однтм словом -позор российского футбола!!!
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Айболид
1745260221
Оказывается ещё не все рылоподобные высказались .
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FWSPM
1745260225
это какой то позор как любит визжать поросенок факед
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ivany4
1745261940
Наконец-то Федотов раздал всем сестрам по серьгам.)) При таком доскональном разборе, задался вопросом, а где будет играть сбг, если их будут правильно и безошибочно судить?? Где, где, в .....
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timon2401
1745263866
Вот оно оказывается как)) а то придумали хрень что судьи Спартак «тащат»… вот он клуб который без помощи судей как лет 15 уже не играет
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СильныйМозг
1745264045
Я знаю почему так происходит, потому что оппонентов Зенита сажают на карандаш, вместо того, чтобы дать жёлтую или красную. А в играх против Спартака, к гадалке не ходи 70 на 30, что оппонент получит, как минимум 1 красную карточку.
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Айболид
1745264847
Этот поц в свисток хрюкал , а не свистел , а тепрь уже и вовсе шифроваться перестал .
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