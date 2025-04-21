Экс-арбитр РПЛ Федотов перечислил ошибки судьи в матче «Зенит» – «Химки»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил судейство матча 25-го тура РПЛ «Зенит» – «Химки» (1:0). Главным арбитром встречи был Павел Шадыханов.

«Я не знаю, что движет арбитрами, когда они выходят на игру и не видят очевидного. На 7-й минуте Шадыханов не показал жeлтую игроку «Химок» за грубую игру. Затем – футболисту «Зенита» за неуважение к игре. Тот откровенно держал соперника, пытавшегося уйти в контратаку. Также Шадыханов не показал жeлтую игроку «Зенита» за симуляцию.

И самый нашумевший момент: Барриос перед штрафной «Зенита» в пограничном моменте между красной и жeлтой попал сопернику по голени. Шадыханов продолжил игру. Как он может объяснить это решение? И оказывается, что Барриос получил бы четвeртую карточку и пропустил бы игру с «Динамо».

Сами арбитры дают поводы для разговоров. Что Шадыханов делал на поле? Речь о 100-процентных карточках, самую шелуху я учитывать не стал. В итоге жeлтую получил Вера. Писали, что за симуляцию, но я думаю, что за неспортивное поведение», – сказал Федотов.