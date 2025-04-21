Пономарев назвал проблему «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев после матча 25-го тура РПЛ «Зенит» – «Химки» (1:0) сказал, что петербуржцам не хватает свежести.

«Зенит» – команда очень приличная, но ребятам не хватает свежести. Надо давать футболистам отдых, но здесь уже пускай Семак соображает. Впереди у них просто любо-дорого смотреть – вот настолько хорошая атака.

То, что выиграли 1:0 – ничего, бывают и такие матчи. Самое главное, что они не пропустили, а ведь могли бы – защита тоже выглядела не свежо», – сказал Пономарев.