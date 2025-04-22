Генич оценил справедливость результата в матче «Зенит» – «Химки»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от игры «Зенита» и «Химок» в 25-м туре РПЛ.

Петербуржцы дома победили со счетом 1:0.

Единственный гол забил Лусиано Гонду на 22-й минуте.

Игроки «Химок» перед матчем несколько дней бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплате.

«Ничего сверхъестественного «Химки» не показали. С чего было думать, что они развалятся?

Да, они не тренировались, наоборот, должны были быть свежее. Пришли позитивные эмоции вместе с поступлениями на карту хотя бы за декабрь. Там опытные футболисты, опытная команда, они не растренированы.

Они неплохо готовы и на большом стадионе сыграли в свой футбол. Просто счет не должен заслонять того, что было на футбольном поле.

«Зенит» был сильнее и мощнее. У «Зенита» хорошо залетали голы в матче с «Краснодаром», настолько хорошо, что не удалось забить свои голы в игре с «Химками». Где‑то просто не повезло.

Три очка есть три очка. Результат в приоритете», – сказал Генич.